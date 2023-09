Spis treści: 01 Pełnia Pełni nie jest równa. Księżyc Plonów otworzy serię jesiennych pełni

Choć Księżyc jest zawsze ten sam i nic się w nim od wieków nie zmienia, a zjawiska jak pełnia i nów, są także stałymi elementami, to zjawiska te jednak zdaniem astrologów co miesiąc są różne i inaczej na nas wpływają.

Dla tych trzech znaków zodiaku październik będzie dużym wyzwaniem. Doświadczą wielu dramatów Najbliższa pełnia będzie mieć miejsce 29 września 2023 roku, a swoją kumulacje osiągnie o 11:58 czasu polskiego. Pełnia we wrześniu będzie jednocześnie pierwszą z trzech jesiennych pełni Księżyca i nazwana jest Pełnią Księżyca Plonów, nazywana także Pełnią Zbiorów.

Skąd te nazwy? Odnoszą się one do czasu po jesiennej równonocy, gdy zbierane są plony. Nazwa także nawiązuje do szczególnie jasnego wyglądu Księżyca i jego wczesnego pod koniec dnia pojawiania się na niebie, co pozwalało niegdyś osobom uprawiającym ziemię na kontynuowanie zbiorów także w nocy.

Zdjęcie Księżyc Plonów to czas zbierania tego, co zasialiśmy przez poprzednie miesiące / 123RF/PICSEL

Choć źródło nazwy wrześniowej pełni jest dość przyziemne, to także można je potraktować jako metaforyczne zbieranie plonów. Po pełni 29 września może nas czekać wypłata od losu - zbierzemy plony, z pól takich jak praca, miłość, rozwój osobisty, tam, gdzie padł wcześniej siew.

Wyjątkowa Pełnia w Byku. Co wyjątkowego wydarzy się na nieboskłonie w październiku?

Kolejnym wyjątkowym zjawiskiem w astrologii będzie następna pełnia - Pełnia w Byku, która wydarzy sie 28 października, gdy pełną moc księżyc tego dnia uzyska o godzinie 22:24.

Co takiego wyjątkowego jest w tej październikowej pełni? Prócz regularnej pełni Księżycowi będzie towarzyszyć jego zaćmienie. Sama pełnia w znaku zodiaku Byka oznacza skupianie się na tym co przyziemne - na pracy, inwestycjach, finansach.

Zdjęcie Kiedy Truskawkowa pełnia Księżyca? Oto co czeka nas na początku czerwca / 123RF/PICSEL

Pełnia w Byku to mobilizacja i pracowitość, to także doprowadzanie spraw do końca, dalsze zbieranie plonów i wszystko to byłoby bezproblemowe, gdyby nie... zaćmienie.

To ono przytłumi wszystko, co w Bykach najlepsze, a między innymi ich pracowitość i upór w dążeniu do celu. Dlatego lepiej nie podejmować decyzji pod bezpośrednim wpływem zaćmienia, a poczekać kilka dni i po pełni i zaćmieniu dopiąć wszelkie sprawy do końca.