Noc pełna znaków. Księżyc 10 lipca ma wiadomość tylko dla wybranych

Bliźnięta - sygnał do zmiany ścieżki zawodowej

Ta noc przyniesie im niezwykle jasne przesłanie, dotyczące ich kariery. Podczas pełni Księżyca 10 lipca Bliźnięta otrzymają sygnał, że nadszedł czas na radykalne zmiany w sferze zawodowej. Może to być nieoczekiwana propozycja pracy lub podświadome zrozumienie, że obecna ścieżka kariery nie odpowiada ich ambicjom.

Znak ten słynie ze swojej wszechstronności i zdolności adaptacji do nowych warunków. Jednak od dawna może odczuwać wewnętrzny niepokój związany z obecną sytuacją zawodową. Pełnia przyniesie wreszcie odwagę do podjęcia wiążących decyzji. Kosmiczne objawienie może ukazać się w snach, które w lipcu bywają prorocze. W dzień poprzedzający pełnie możliwe jest spotkanie osoby, które zainspiruje do zmian lub da szansę wyboru innej ścieżki zawodowej. Bliźnięta powinny być otwarte na te znaki i nie mogą ignorować swojej intuicji.

Waga - dobre przeczucie dotyczące drugiej połówki

Waga, podczas lipcowej pełni, otrzyma szczególne objawienie dotyczące spraw sercowych. Wszechświat przygotował dla tego znaku niezwykłe przesłanie, które może całkowicie odmienić życie miłosne i pomóc w znalezieniu drugiej połówki.

Znak ten, który naturalnie dąży do harmonii i równowagi w relacjach, może odczuć silną intuicję wskazującą na zbliżające się spotkanie z kimś wyjątkowym. To przeczucie będzie tak intensywne, że nie sposób będzie go zignorować. Wagi mogą poczuć, że powinny być bardziej otwarte na nowe znajomości i że nie mogą odrzucać propozycji towarzyskich.

Mogą pojawić się też wyraźne znaki - wysyłane przez Wszechświat tuż przed pełnią. Może to być powtarzające się imię, które Waga będzie słyszeć w różnych kontekstach. Pełnia może przynieść również jasność co do tego, czy obecna relacja ma szansę na przyszłość. Niektóre Wagi odczują, że ich związek potrzebuje zmian i większego zaangażowania się w niego partnerów.

Strzelec - znak, że czas zadbać o zdrowie

Wszechświat wyśle temu znakowi jasny sygnał, że nadszedł czas na poważne zadbanie o kondycję fizyczną i psychiczną.

Bezsenna noc w czasie lipcowej pełni to znak, że Strzelec musi zwolnić, zdystansować się do codziennych spraw i odpocząć. Natomiast złe samopoczucie, zwykłe przeziębienie czy ból głowy dzień lub dwa wcześniej są jasnym przekazem, aby pomyśleć o kontrolnych badaniach i rutynowej wizycie u lekarza. Strzelce słynące ze swojej miłości do przygód i aktywnego trybu życia muszą skupić się na swoim ciele i dobrostanie psychicznym.

Intuicja to potężne narzędzie odbioru kosmicznych przesłań. Nagłe przeczucia, nieoczekiwane olśnienia, czy po prostu "widzenie" czegoś bez logicznego uzasadnienia mogą być formą komunikacji z nadprzyrodzonymi mocami. Bliźnięta, Strzelec oraz Waga nie mogą lekceważyć tych sygnałów zwłaszcza podczas lipcowej pełni.

