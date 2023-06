Spis treści: 01 Byk musi okiełznać zbyt dużą pewność siebie

02 Strzelec w ogniu stresu. Poczuje czym jest lęk

03 Waga. Demony przeszłości powrócą

Wakacje to czas radości i swobody, ale tę beztroskę może popsuć wiele kwestii, jak chociażby układ planet i gwiazd. Ci, którzy wierzą w astrologię są zdania, że właśnie gwiazdy mogą mieć wpływ na nas i na nasze życie.

Zodiakalna Panna. Uporządkowana i wnikliwa Okazuje się, że astrolodzy na lipiec 2023 rok przewidzieli niekorzystny wpływ układu gwiazd dla trzech znaku zodiaku. Wygląda na to, że niektórzy będą musieli przygotować się na pechowe dni i nie brać wszystkiego zbyt do serca.

Które znaki zodiaku będą liczyć czas do końca lipca, by uwolnić się spod niekorzystnego uroku gwiazd?

Byk musi okiełznać zbyt dużą pewność siebie

Zdjęcie Byk musi przygotować się na porażkę w lipcu / 123RF/PICSEL

Lipiec dla zodiakalnych byków będzie wyzwaniem, jeżeli chodzi o ich próżną naturę, która czasem bierze górę nad pozytywnymi cechami tego znaku.

Byki zazwyczaj ciche, potrafią pokazać swoją rogatą stronę i lipiec będzie sprzyjał chęci zaimponowania innym. To może zgubić osoby spod tego znaku zodiaku!

Z dość niedojrzałego zachowania mogą wyniknąć problemy i nieprzyjemne konsekwencje, których byki nie będą chciały brać na swe ramiona.

To właśnie w lipcu Byki będą mierzyć się z tym, co sobie naważyły i jednak posmakują goryczy porażki.

Strzelec w ogniu stresu. Poczuje czym jest lęk

Zdjęcie Strzelec poczuje czym jest lęk / Picsel / 123RF/PICSEL

Dla Strzelców lipiec będzie nerwowy. Czasem choć nic się nie dzieje, nasza wewnętrzna intuicja podpowiadam nam, że coś jest nie tak, jak być powinno. Taki irracjonalny, bezpodstawny lęk będą czuły właśnie Strzelce.

W drugiej połowie lipca faktycznie może zdarzyć się coś, co Strzelce tak sumiennie przeczuwały. Astrolodzy radzą, by przygotować się na to psychicznie i postawić na techniki wyciszające - medytację, jogę.

Przygotowani do tego, co ma nadejść, lepiej poradzą sobie z problemem i sierpień będzie dla nich wielką ulgą.

Waga. Demony przeszłości powrócą

Zdjęcie Waga rozprawi się w lipcu z przeszłością / Picsel / 123RF/PICSEL

Wagi chciałyby odciąć przeszłość grubą kreską, ale nie zawsze jest ku temu okazja. Z pewnością nie uda się tego zrobić w lipcu, bo to wtedy zodiakalne Wagi będą musiały rozliczyć się z przeszłością.

Taki powrót do niektórych spraw zmęczy te osoby emocjonalnie i energetycznie, co odbije się na ich codziennym funcjonowaniu. Jedynie podjęcie wyzwania zamknięcia drzwi przeszłości przyniesie Wagom ulgę, ale nie będzie to łatwy miesiąc z tego względu.