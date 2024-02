Już tylko godziny dzielą nas od zjawiska, które zawładnie niebem. 24 lutego 2024 roku ok. godz. 13.33 czasu polskiego nastąpi lutowa pełnia, określana mianem Śnieżnego Księżyca. Faza cyklu księżycowego nie pozostanie na nas obojętna. Astrologowie twierdzą, że Śnieżny Księżyc przyniesie ze sobą zastrzyk motywacji, dzięki któremu będziemy w stanie posprzątać panujący w naszym życiu bałagan. W tym czasie warto o siebie zadbać i nie dać się nagłej, wezbranej fali uczuć i emocji. To idealny czas, by naładować baterie i rozpocząć przygotowania do wiosny.

Trzy znaki zodiaku w czasie Pełni Śnieżnego Księżyca powinny zachować szczególną ostrożność. Będzie to dla nich intensywny czas, w trakcie którego będą próbowały opanować morze skrajnych emocji. Zwłaszcza, że lutowa pełnia to z jednej strony perfekcjonizm i racjonalność Panny, a z drugiej - tajemnica i emocjonalność Ryb. Księżyc w Pannie znajdzie się w opozycji do Merkurego i Saturna w Rybach, a to oznacza zderzenie dwóch światów: intuicji i logiki.

Rak (22 czerwca - 22 lipca)

Pełnia Śnieżnego Księżyca będzie szczególnie oddziaływać na zodiakalne Raki. Osoby urodzone pod tym znakiem na tle innych wyróżnia przede wszystkim wrażliwość i empatia. Wspomniana faza Księżyca może sprawić, że inni będą chcieli wam dosłownie wejść na głowę. Dlatego też w tym czasie starajcie się unikać nadmiernych emocji i burzliwych dyskusji. Dzięki temu w tym i tak trudnym dla was czasie unikniecie niepotrzebnych awantur. Po pracy starajcie się znaleźć czas dla siebie. Spokojny spacer? A może dobra książka? To z pewnością pomoże się wam zrelaksować.

Panna (24 sierpnia- 22 września)

Pełnia Śnieżnego Księżyca to również intensywny czas dla zodiakalnej Panny. Okaże się, że nawet ona da się ponieść rozmaitym emocjom. W tym czasie może być ona bardzo konfliktowa i niemiła dla osób z rodziny czy bliskich znajomych. Zodiakalnym Pannom puszczą wszelkie hamulce i pokażą swoje bardziej mroczne oblicze. Oczywiście ta faza minie, ale niezbyt miłe wspomnienia pozostaną z Panną i jej bliskimi na dłużej. Dlatego też przedstawiciele tego znaku powinni zachować ostrożność i nie oceniać zachowania innych. Panny mogą mieć też skłonność do wyolbrzymiania niektórych problemów i sugerować, że cały świat jest przeciwko nim. Jak sobie z tym poradzić? Medytacja, delikatne ćwiczenia albo długi, wieczorny spacer? Każda z aktywności zadziała na twoją korzyść.

Zdjęcie Pełnia Śnieżnego Księżyca już 24 lutego / 123RF/PICSEL

Koziorożec (22 grudnia -19 stycznia)

Słynący z wytrwałości, praktyczności i ambicji Koziorożec, w czasie Pełni Śnieżnego Księżyca może zostać nieco wytrącony z równowagi. W tym czasie jego racjonalne podejście do życia zostanie poddane próbie. Dlaczego? Wspomniana pełnia uruchomi ogromne pokłady emocji. To nie koniec, u Koziorożca odezwie się również intuicja. Zacznie zadawać sobie mnóstwo pytań związanych z codziennością. Zmiana pracy? Gasnąca relacja? Konflikty z bliskimi osobami? Pełnia Śnieżnego Księżyca okaże się dla niego czasem przełomowym - to wtedy zacznie kierować swoje myśli na inne tory i myśleć o zmianie swojego życia na inne. Ale czy lepsze? Czy warto podejmować pochopne decyzje pod wpływem emocji? Niekoniecznie. Przeciąganie liny pomiędzy Panną a Rybami z pewnością w tym nie pomoże. Dlatego też Koziorożce powinny zaakceptować swoje myśli i poczekać z podejmowaniem wielkich decyzji na później.

