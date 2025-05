Planowane prace remontowe wymagają całkowitego wyłączenia tego odcinka dla ruchu turystycznego w obu kierunkach . Jak wskazuje TPN - jeśli warunki pogodowe będą sprzyjające, prace powinny potrwać ok. miesiąca , ale nie można wykluczyć, że remont potrwa dłużej. O ponownym otwarciu szlaku Tatrzański Park Narodowy będzie informować w osobnym komunikacie.

Kaplicę na Polanie Chochołowskiej wybudowano w 1958 r. i wówczas przeznaczona była przede wszystkim dla górali, którzy nieopodal wypasali owce . Kaplicy nadano imię św. Jana Chrzciciela, a w sezonie turystycznym od czerwca do października odbywają się w niej msze święte o godzinie 13.

Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów

Tatrzański Park Narodowy zwraca się z apelem do turystów, by w trosce o ich bezpieczeństwo oraz niezakłócanie prac remontowych, stosowali się do oznaczeń terenowych oraz komunikatów przedstawicieli TPN.