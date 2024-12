Grudniowa pełnia księżyca wypadnie w niedzielę, a dokładnie 15 grudnia . Księżyc pojawi się na niebie już o 1 0.02 i właśnie o tej godzinie będzie widoczne 100 proc. tarczy . Satelita ziemski w takiej formie na niebie będzie obecny do poniedziałku, 16 grudnia do godziny 8.18 .

Grudniowa pełnia nazywana jest Pełnią Zimnego Księżyca, niekiedy mówi się o niej jako o Pełni Długich Nocy. Określenia te zostały wymyślone przez członków dawnych plemion indiańskich, których rytm życia wyznaczany był przez matkę naturę. Pełnia Długich Nocy jest zatem odniesieniem do wcześnie zapadającego zmroku i stosunkowo późnego świtu, z którymi mamy do czynienia zimą. Zimna Pełnia wiąże się także ze znacznym, grudniowym ochłodzeniem.

Zimny Księżyc najmocniej wpłynie na Bliźnięta , bo satelita znajdzie się właśnie w tym znaku. Wielka przemiana będzie dotyczyła tego, co mają w środku. Mogą spodziewać się rewolucji w sposobie myślenia. Zauważą, że zaczynają oczekiwać czegoś innego od relacji , którą mają w życiu oraz to, że nie wszystkie kontakty im służą. Kiedyś taka myśl była dla Bliźniąt niedopuszczalna, a w czasie pełni zrozumieją, że będzie lepiej jeśli odpuszczą . Takie rozliczenie pozwoli na pozbycie się starej, negatywnej energii i wypełnienie wnętrza tą świeżą.

Dla Strzelców Zimny Księżyc będzie okresem zmiany celów osobistych. Zaczną rozwijać się w nowych strefach, nie zważając na to, co będzie myślało o tym otoczenie. Zdecydowanie określą to, co chcą osiągnąć i nie zatrzymają się przed niczym. Uda im się wydostać z dotychczas powielanych schematów myślowych, które nie przynosiły efektów i utrzymywały ich w pętli niepowodzeń. Na ruszenie do przodu pozwoli także rozliczenie się ze starych konfliktów.