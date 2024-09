Pełnia wrześniowa 2024 – kiedy nastąpi?

Superpełnia, czyli moment, w którym Księżyc znajduje się najbliżej Ziemi, sprawia, że jego tarcza wydaje się większa i jaśniejsza niż zwykle. W 2024 roku będzie miała miejsce 18 września o godzinie 4.36. Ta pełnia jest również znana jako Księżyc Kukurydziany (Corn Moon).

Pełnia Księżyca występuje, gdy Ziemia znajduje się między Słońcem a Księżycem, co sprawia, że cała widoczna strona Księżyca jest oświetlona. Wrześniowa pełnia jest także nazywana Księżycem Żniw (Harvest Moon), ponieważ przypada blisko równonocy jesiennej i tradycyjnie pomagała rolnikom w pracy po zmroku.

Wrześniowe zaćmienie Księżyca 2024 – kiedy?

Wrześniowe zaćmienie Księżyca w 2024 roku odbędzie się w nocy z 17 na 18 września. Będzie to częściowe zaćmienie, widoczne w wielu regionach świata, w tym w Europie, Azji, Afryce, obu Amerykach oraz na Pacyfiku, Atlantyku, Oceanie Indyjskim, Arktyce i Antarktyce.

Zaćmienie rozpocznie się od fazy półcieniowej 18 września o godzinie 00:41. Następnie, częściowe zaćmienie zacznie się o 02:12, osiągając maksimum o 02:44. Częściowe zaćmienie zakończy się o 03:15, a faza półcieniowa zakończy się o 04:47. Podczas tego zaćmienia, cień Ziemi pokryje około 9% powierzchni Księżyca. Będzie to ostatnie częściowe zaćmienie Księżyca w 2024 rok.

Co wydarzy się podczas pełni i zaćmienia Księżyca we wrześniu?

Pełnia Księżyca to moment, w którym Księżyc znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi w stosunku do Słońca, a cała jego oświetlona strona jest skierowana w stronę Ziemi. Jest to faza, w której Księżyc jest w pełni oświetlony i najjaśniejszy na nocnym niebie. W tej fazie Słońce, Ziemia i Księżyc znajdują się mniej więcej w jednej linii. Pełnia Księżyca ma miejsce co około 29,5 dnia, co odpowiada jednemu cyklowi Księżyca.

Wrześniowe zaćmienie Księżyca rozpocznie się, gdy Księżyc wejdzie w półcień Ziemi. To zjawisko będzie trudne do zaobserwowania, ponieważ półcień nie rzuca wyraźnego cienia. Główna część zaćmienia rozpocznie się, gdy Księżyc zacznie wchodzić w cień całkowity (umbrę). Wtedy będzie widoczna ciemniejsza część Księżyca.

Podczas maksymalnej fazy zaćmienia Księżyc będzie w największym stopniu zanurzony w cieniu Ziemi, ale tylko część jego tarczy będzie przesłonięta. Potem Księżyc zacznie wychodzić z cienia Ziemi, a zjawisko stopniowo ustąpi. Zaćmienia Księżyca są bezpieczne do obserwowania gołym okiem, ponieważ Księżyc nie emituje intensywnego światła, jak np. podczas zaćmień Słońca.

Wpływ pełni Księżyca na ludzi

Pełnia Księżyca była od dawna kojarzona z różnorodnymi efektami na ludzkie zdrowie, nastrój i zachowanie, choć wiele z tych przekonań ma charakter bardziej kulturowy niż naukowy. Warto jednak zauważyć, że zespół badawczy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego pod przewodnictwem profesora biologii Horacio de la Iglesia przeprowadził badania w różnych środowiskach, w tym w społecznościach rdzennych w północnej Argentynie oraz wśród studentów w Seattle. Wyniki pokazały, że ludzie zasypiają później i śpią krócej w noc przed pełnią Księżyca.

Może to być spowodowane zwiększoną ilością światła księżycowego, które wpływa na poziom melatoniny - hormonu snu. Nawet osoby, które nie są świadome pełni, mogą spać krócej i mieć gorszą jakość snu.

Pełnia tradycyjnie była również kojarzona ze wzmożoną aktywnością emocjonalną, co prowadziło do przekonania o "szaleństwie" podczas pełni (stąd słowo "lunatyzm" i "lunatycy"). Mimo że nie ma jednoznacznych dowodów na to, że pełnia zwiększa ryzyko zaburzeń emocjonalnych, niektóre badania sugerują, że ludzie mogą być bardziej drażliwi lub skłonni do intensywnych reakcji emocjonalnych.

Wpływ zaćmienia Księżyca na ludzi

W dawnych kulturach zaćmienie Księżyca było często postrzegane jako zły omen lub zwiastun nieszczęść. Ludzie nie rozumieli astronomicznego wyjaśnienia tego zjawiska, więc pojawiały się lęki związane z "zaginięciem" Księżyca, który wchodził w cień Ziemi. Chociaż dzisiaj znamy mechanizm zaćmień, niektóre osoby mogą nadal odczuwać pewien niepokój, zwłaszcza jeśli są bardziej wrażliwe na tego typu zjawiska.

Zaćmienia Księżyca są często postrzegane w kategoriach duchowych i symbolicznych. W niektórych kulturach uznawane są za czas refleksji, transformacji i odnowy. Jeżeli interesujesz się astrologią lub ezoteryką, zaćmienie to wyjątkowy moment, który sprzyja medytacji, wyciszeniu, a nawet rozpoczęciu nowych rozdziałów w życiu. Podobnie jak pełnia, zaćmienia wiązały się z różnymi przesądami. W wielu kulturach wierzono, że mogą przynosić złą energię lub powodować problemy w relacjach międzyludzkich. Choć współczesna nauka nie znajduje dowodów na te przekonania, to ze względów kulturowych lub psychologicznych niektórzy ludzie mogą być bardziej podatni na wpływ symbolicznych zjawisk.

Zaćmienie Księżyca to rzadkie i zauważalne zjawisko astronomiczne, które przypomina nam o większych siłach natury i cyklach kosmicznych. Może to wywoływać uczucie respektu wobec natury oraz refleksje nad przemijaniem, które doprowadzą do zmian w sposobie myślenia lub postrzegania własnego życia.

Wpływ wrześniowego zaćmienia i pełni Księżyca na znaki zodiaku

Pełnia Księżyca w Rybach (znak wodny) ma wpływ na nasze emocje, intuicję, duchowość i współczucie. Jest to czas, w którym mogą pojawić się intensywne emocje, a sprawy związane z marzeniami, iluzjami lub podświadomością mogą dojść do głosu. Zaćmienie Księżyca potęguje efekty pełni, przynosząc zmiany, zakończenia, zamknięcie pewnych spraw, a także ujawnienie ukrytych prawd. Zaćmienia mają charakter transformacyjny, więc mogą przyspieszać procesy w życiu, na które długo czekaliśmy.

Wpływ pełni i zaćmienia na poszczególne znaki zodiaku:

Baran (21 marca - 19 kwietnia)

Dla Baranów ta pełnia i zaćmienie mogą przynieść potrzebę refleksji nad przeszłością i duchowego oczyszczenia. Może to być czas, w którym staniesz w obliczu głęboko skrywanych emocji lub niezamkniętych spraw, szczególnie w relacjach. Możliwe zakończenie pewnych toksycznych znajomości.

Byk (20 kwietnia - 20 maja)

Dla Byków pełnia i zaćmienie będą dotyczyć obszarów przyjaźni i grup społecznych. Może pojawić się potrzeba oceny swoich znajomości i grup, z którymi się identyfikujesz. To dobry moment na rozważenie, które relacje są dla ciebie korzystne, a które warto zakończyć.

Bliźnięta (21 maja - 20 czerwca)

Bliźnięta mogą odczuwać wpływ tej pełni i zaćmienia w sferze kariery i celów życiowych. Możesz zobaczyć efekty swoich dotychczasowych działań zawodowych, a także poczuć konieczność zmiany kierunku. Możliwe jest zakończenie pewnego etapu kariery lub zmiana priorytetów.

Rak (21 czerwca - 22 lipca)

Dla Raków to czas związany z duchowością, edukacją i rozwojem osobistym. Pełnia i zaćmienie mogą skłonić cię do przemyśleń na temat twoich przekonań, filozofii życiowej lub planów związanych z podróżami. Możliwe jest zakończenie pewnych edukacyjnych zobowiązań lub podjęcie ważnych decyzji dotyczących rozwoju duchowego.

Lew (23 lipca - 22 sierpnia)

Dla Lwów ta pełnia i zaćmienie mogą dotyczyć spraw związanych z finansami, wspólnym majątkiem lub długami. Możliwe jest zakończenie pewnych zobowiązań finansowych lub pojawienie się nieoczekiwanych zmian w zasobach finansowych. To dobry czas na przepracowanie swoich lęków związanych z zasobami materialnymi.

Panna (23 sierpnia - 22 września)

Pełnia Księżyca w Rybach oraz zaćmienie będą mocno wpływać na twoje relacje partnerskie. Możesz doświadczyć kulminacji pewnych spraw w związkach, zarówno osobistych, jak i zawodowych. Może to być czas na podjęcie decyzji o zakończeniu lub kontynuacji ważnych relacji. Ujawnienie ukrytych prawd może mieć znaczący wpływ na przyszłość związku.

Waga (23 września - 22 października)

Dla Wag ten czas będzie związany z pracą, zdrowiem i codziennymi nawykami. Możesz odczuwać potrzebę wprowadzenia zmian w swoim trybie życia, szczególnie jeśli chodzi o zdrowie psychiczne lub fizyczne. Zaćmienie może przynieść zakończenie pewnych obowiązków zawodowych lub zmiany w twojej codziennej rutynie.

Skorpion (23 października - 21 listopada)

Skorpiony mogą odczuć wpływ tej pełni i zaćmienia w sferze kreatywności, romansu i dzieci. To moment, w którym możesz zobaczyć rezultaty swoich działań twórczych lub decyzji związanych z relacjami miłosnymi. Zaćmienie może przynieść nagłe zmiany w tych dziedzinach, a także refleksję nad twoimi pasjami.

Strzelec (22 listopada - 21 grudnia)

Dla Strzelców pełnia i zaćmienie będą dotyczyć spraw domowych i rodzinnych. Możesz poczuć potrzebę zakończenia pewnych spraw związanych z domem, tak jak sprzedaż nieruchomości czy rozwiązanie rodzinnych konfliktów. Zaćmienie może przynieść klarowność co do tego, czego potrzebujesz, aby czuć się bezpiecznie i komfortowo.

Koziorożec (22 grudnia - 19 stycznia)

Koziorożce mogą odczuć wpływ tej pełni i zaćmienia w dziedzinie komunikacji i lokalnych spraw. Możliwe są zmiany w relacjach z bliskimi osobami lub zakończenie pewnych projektów związanych z edukacją i komunikacją. Zaćmienie może przynieść głębsze zrozumienie w obszarze relacji z bliskimi sąsiadami lub krewnymi.

Wodnik (20 stycznia - 18 lutego)

Wodniki mogą odczuć wpływ tej pełni i zaćmienia w dziedzinie finansów i wartości. Może to być czas na ocenę swojego podejścia do zarabiania pieniędzy, oszczędzania i wydawania. Zaćmienie może przynieść zmiany w sytuacji finansowej lub skłonić do refleksji nad tym, co jest dla ciebie naprawdę ważne.

Ryby (19 lutego - 20 marca)

Pełnia i zaćmienie będą miały szczególny wpływ na Ryby, ponieważ pełnia odbędzie się w twoim znaku. To czas zakończenia pewnych cykli osobistych i emocjonalnych. Możesz poczuć potrzebę wprowadzenia zmian w swoim życiu, szczególnie dotyczących własnej tożsamości, celów życiowych i sposobu, w jaki siebie wyrażasz. Zaćmienie może ujawnić pewne ukryte aspekty twojej osobowości lub życia prywatnego.

