To nie pierwszy raz, gdy jasnowidząca zwraca się w tak enigmatyczny sposób do swoich odbiorców.

Z ezoterycznego punktu widzenia, przodkowie nie odchodzą całkowicie. Ich duch, mądrość i ból wciąż żyją w nas i to powinno skłaniać nas do patrzenia na nas samych przez pryzmat ich spojrzenia i doświadczenia, z miłością.

Aida Kosojan-Przybysz takimi wpisami zachęca ludzi do przyjrzenia się samym sobie. To okazja do spojrzenia w lustro na samych siebie i to z poczuciem miłości. To buduje poczucie bezpieczeństwa i spokoju wewnętrznego.