Przedmioty, które przynoszą pecha

Według dawnych wierzeń w domu pod żadnym pozorem nie powinno się trzymać stłuczonego lustra, które symbolizuje siedem lat nieszczęść. Równie niebezpieczna może być potłuczona porcelana, która wiąże się z kruchymi rodzinnymi relacjami. Pecha mogą przynosić również stare zegary, które nie odmierzają już czasu. Według ludowych przekonań to oznaka utknięcia w martwym punkcie, braku rozwoju i smutnego losu. Niepokój budzi też nagłe zatrzymanie zegara, które według wierzeń oznaczało śmierć lub inne nadchodzące nieszczęście.

Wyrzuć je z domu. Symbolizują nieszczęście i wysysają energię

Większość osób postrzega uschnięte rośliny jako zwykły efekt zaniedbań i błędów w pielęgnacji. Jednak według wierzeń przyciągają one negatywną energię i bywają kojarzone ze stagnacją i końcem cyklu życia. Trzymając je w swoim domu, narażamy się na niekorzystną aurę i złe samopoczucie. Spokój mogą też zakłócać trofea myśliwskie czy dywaniki z prawdziwej skóry. Symbolizują śmierć i mogą wprowadzać aurę niepokoju.

Trzymasz je w domu? Narażasz się na biedę

Według dawnych przesądów w domu nie powinno się też trzymać starych guzików. Ponoć przywołują biedę i uniemożliwiają wzbogacenie się. Trzymasz torebkę na podłodze? Nie dziw się, że pieniądze dosłownie od ciebie "uciekają".

Bardzo się z nich cieszymy, a możemy sprowadzić nieszczęście

Chętnie zabieramy znalezione na ulicy monety, ale wbrew pozorom wcale nie muszą one przynieść nam szczęścia czy pieniędzy. Według dawnych podań wraz z nimi może do nas trafić negatywna energia poprzedniego właściciela. Przed laty obawiano się wszelkich znalezisk, bo uważano, że ktoś celowo się ich pozbył, bo przynosiły pecha.

Podobnie jest ze starymi przedmiotami. Zanim kupisz jakiś antyk lub drobiazg na targu staroci, dobrze się zastanów. Niektórzy wciąż wierzą, że tkwią w nich emocje, traumy i straszne wydarzenia związane z poprzednimi właścicielami.

Dla ostrożności lepiej nie dawać i nie przyjmować w prezencie ostrych przedmiotów, np. noży czy nożyczek. Przesąd mówi, że w ten sposób łatwo "przeciąć" więzy rodzinne.

