Jajko? Masło? Śmietana? Nie musisz się głowić. Oto jak zrobić ciasto na pierogi
Pierogi jest jednym z tych dań, które uwielbia prawie każdy, ale nie wszyscy mają zdolności i cierpliwość, aby je przygotować. Dlaczego? Ponieważ często proces gotowania porównuje się do tzw. koronkowej roboty. Co prawda, nie wszyscy się zrażają trudem zrobienia pierogów, ale wiele osób zraża się, bo im po prostu nie wychodzą: często w trakcie gotowania się rozpadają. Nie musimy zaliczać kulinarnej wpadki: trzeba się po prostu nauczyć robić ciasto na pierogi. Co do niego potrzeba? Przekonajmy się.
Spis treści:
- Spór o składniki: sekret ciasta pierogowego
- Sekretne składniki pierogowego ciasta
- Cała prawda o cieście pierogowym
Spór o składniki: sekret ciasta pierogowego
O tym, co dodawać do pierogowego ciasta, pewnie nie raz rozwodzą się między sobą polskie gospodynie domowe i każda z nich ma swoje sekretne patenty i składniki, z którymi niechętnie się dzielą. Zapewne też każda chce być ekspertką w tej dziedzinie, a ewentualne pomysły nie zawsze spotykają się ze zrozumieniem.
Zanim jednak przedstawimy najlepszy i najpowszechniejszy przepis na pierogowe ciasto, warto poznać, dlaczego dodatkowe składniki wywołują takie oburzenie. Nieważne, którego z nich dotyczy spór, jego obecność ma jedną rolę: wszystkie z nich mają za zadanie sprawić, że ciasto wyjdzie miękkie i elastyczne. Owe produkty mają sprawiać także, że wyrabianie będzie sprawne, a w trakcie gotowania na pewno nie spotkamy się z rozpadającymi się pierogami.
Sekretne składniki pierogowego ciasta
Co dodać do ciasta na pierogi, a czego się totalnie wystrzegać? Trudno rozstrzygać spór, ale warto - jeśli mamy ku temu sposobność - przetestować receptury i przekonać się, które z nich nam najbardziej odpowiada. Zatem, jakie składniki budzą kontrowersje? Sprawdźmy.
- Jajko bądź żółtko - jego dodatek ma powodować, że ciasto będzie zwarte. Przeciwnicy przekonują, jajko sprzyja twardnieniu ciasta.
- Olej - wystarczy pięć łyżek na kilogram mąki, aby ciasto było zwarte i elastyczne.
- Masło - zamiennik oleju, wystarczy jedna łyżka na pół kilograma mąki.
- Kefir - tłusty i pełen białka ma lepiej wiązać gluten. Szklanka kefiru potrzebna jest na pół kilograma mąki, ale jego obecność nie wymaga (prócz mąki) dodatkowych składników.
- Śmietana - kwaśny nabiał może sprawić, że ciasto ma być elastyczne.
Cała prawda o cieście pierogowym
Jeśli nie jesteśmy wtajemniczeni w przygotowywaniu pierogów i dopiero zaczynamy z nimi przygodę, to warto skorzystać z podstawowej receptury. Jeśli wszystko wykonamy tak, jak należy, pierogi nie rozpadną się, a ciasto będzie miękkie i elastyczne. Do przygotowania będziemy potrzebowali:
- 0,5 kilograma mąki (najlepiej typ 450),
- 1 szklankę wrzątku,
- 1 szczyptę soli.
Sposób przygotowania:
Mąkę i sól przesypujemy na stolnicę i robimy wgłębienie. Do dziurki wlewamy najpierw niewielką ilość wody, która zagarniamy do środka np. tępym nożykiem i mieszkamy cały czas. Cały czas dolewamy stopniowo wodę i wyrabiamy ciasto, aby mąka wchłaniała płyn, ale nie pozostawała na stolnicy. Teraz wyrabiamy ciasto na pierogi rękami tak długo, aż zacznie odchodzić samodzielnie od palców. W razie potrzeby dosypujemy nieco mąki albo dolewamy nieco wody. Jeśli już nasze ciasto jest gładkie, odstawiamy je na ok. 30 minut pod przykryciem. Dopiero wtedy nadaje się już do wałkowania i wykrywania krążków.
Oczywiście, jeśli mamy robot kuchenny, to możemy sobie nim pomóc: mąkę z solą wsypujemy do miski urządzenia, włączmy niskie obroty i dodajemy stopniowo wodę. Kiedy płyn wsiąknie dobrze w mąkę, możemy włączyć wyższą moc urządzenia.
