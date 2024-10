Każdy z nas przynajmniej raz w życiu słyszał, że wrzosów nie należy stawiać wewnątrz mieszkania . Zdobią lasy, przydomowe ogródki i jesienne rabaty, ale w domu widuje je się rzadko. Dlaczego? Według starych przesądów i wierzeń wrzos wniesiony do zamkniętej przestrzeni przyniesie nieszczęście. Związane jest to z wiarą w magiczne właściwości tej rośliny. Dawniej była ona nieodłącznym elementem uroków i zaklęć. Skandynawowie do dziś uważają, że wrzosy ustawione wewnątrz domu nie będą go zdobić, a mogą ściągnąć na domostwo choroby i pecha.

Nasze babcie powtarzały to jak mantrę: nie przynoś do domu niczego z cmentarza. Czy przyniesienie lampionów w celu dokładnego ich umycia w ciepłej wodzie albo odświeżenie bukietu sztucznych kwiatów w domowych warunkach, może ściągnąć na nas “złość" zmarłych? Okazuje się, że istnieje taki przesąd. Zmarłym nie należy niczego zabierać, nawet na chwilę. Najgorszy możliwy scenariusz to ustawienie czegoś, co leżało wcześniej na nagrobku we wnętrzu naszego domu. Według przesądów takie działanie może rozgniewać złe siły ze świata zmarłych, a na osobę, która zabrała przedmiot z grobu, ściągnąć pecha, chorobę, a nawet rychłą śmierć.