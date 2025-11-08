Spis treści: Ludwik - pochodzenie i znaczenie imienia Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Ludwika? Ludwik - idealny zawód dla tej numerologicznej ósemki Ludwik - popularność imienia w Polsce Kiedy są imieniny Ludwika? Jak zdrabniać imię Ludwik? Znani mężczyźni o imieniu Ludwik

Ludwik - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Ludwik ma germański rodowód. Wywodzi się od słów oznaczających "sławny wojownik". To pochodzenie wskazuje na osobę o silnym charakterze, ambicjach i dążeniu do osiągnięć.

Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Ludwika?

Ludwik to prawdziwy ekstrawertyk, który uwielbia błyszczeć w towarzystwie. Spotkania towarzyskie traktuje jak scenę, na której może zaprezentować swoją charyzmę. Jego kreatywność i bogata wyobraźnia nie znają granic, a on sam zawsze ma w zanadrzu jakiś niebanalny pomysł czy dowcipną anegdotę.

Choć jest pewny siebie i lubi być w centrum uwagi, to jednocześnie jest wrażliwy na krytykę. Negatywne komentarze mogą go zranić i zniechęcić do działania. W miłości szuka bratniej duszy, z którą będzie mógł dzielić swoje pasje i marzenia. Jest romantyczny, ale także wymagający i oczekuje od partnerki pełnego zrozumienia.

Mężczyźni o tym imieniu to połączenie analitycznego umysłu z niezwykłą intuicją. Potrafią szybko ocenić sytuację i podjąć decyzję, kierując się zarówno logiką, jak i przeczuciem. Mają dryg do interesów. Potrafią dostrzec lukę na rynku, ale ich słomiany zapał może czasem utrudniać doprowadzenie projektów do końca. Na szczęście Ludwikowie mają talent do otaczania się kompetentnymi ludźmi, którzy potrafią przejąć pałeczkę i dokończyć rozpoczęte przez nich dzieło.

Ludwik - idealny zawód dla tej numerologicznej ósemki

Ludwik, jako numerologiczna ósemka, odnajdzie się w zawodach, które pozwolą wykorzystać kreatywność, przedsiębiorczość i umiejętność pracy z ludźmi. Może to być kariera w branży artystycznej, medialnej, reklamowej czy PR. Zdolności przywódcze i umiejętność inspirowania innych otwierają mu drogę do kariery menedżerskiej. Dzięki swojej wyobraźni i wrażliwości na sztukę, Ludwik może również odnaleźć się jako pisarz lub muzyk.

Ludwik - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Ludwik nosiło 10497 mężczyzn. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 10805 (31 stycznia 2023) i 11127 (24 stycznia 2022).

W I połowie 2024 roku nadano je 69 razy. Natomiast w 2023 - 128. Największe zainteresowanie imieniem Ludwik odnotowano w województwach mazowieckim (28) i wielkopolskim (14) i dolnośląskim (13) a najmniejsze w opolskim i świętokrzyskim - tam nadano je po 3 razy.

Kiedy są imieniny Ludwika?

Imieniny Ludwika wypadają: 12 lutego, 28 i 30 kwietnia, 24 maja, 12 czerwca, 18, 19 i 25 sierpnia, 8 października i 9 listopada.

Jak zdrabniać imię Ludwik?

Imię Ludwik można zdrabniać na wiele sposobów, np. Ludwiś, Ludwiczek, Ludek lub Lusiek.

Znani mężczyźni o imieniu Ludwik

Do popularnych Ludwików należą:

Ludwik Solski - polski aktor,

Ludwik Maciąg - polski malarz,

Ludwik Jerzy Kern - polski poeta, dziennikarz i autor wielu piosenek.

źródła: dane.gov.pl

