Masz w roku urodzenia tę cyfrę? To nie przypadek. Odkryj, co oznacza dla twojego losu
Ostatnia cyfra roku urodzenia nadaje subtelny, ale wyraźny rys twojej osobowości. Wskazuje, na bazie jakiego archetypu kształtuje się twoja osobowość. Co ten kosmiczny podpis mówi o tobie? Jak ostatnia cyfra urodzenia wpływa na twoje życie i determinuje twój los? Zdradzamy sekrety numerologii.
Spis treści:
- 0 - idealista, dla którego pieniądze nie mają znaczenia
- 1 - wybraniec, który będzie przewodzić tłumom
- 2 - nieśmiała osobowość z wielkim potencjałem
- 3 - artysta i kreator
- 4 - pracowity, sprawiedliwy i wytrwały ponad wszystko
- 5 - towarzyski, zuchwały i pragnący przygód
- 6 - strażnik domowego ogniska
- 7 - myśliciel i naukowiec
- 8 - szczęściarz i rekin finansjery
- 9 - uduchowiony społecznik
0 - idealista, dla którego pieniądze nie mają znaczenia
Jeśli na końcu twojej daty urodzenia znajduje się 0, funkcjonujesz na zupełnie innych falach niż reszta świata. Jesteś archetypem idealisty, osoby głęboko uduchowionej i o niemal nieograniczonym potencjale. Dla otoczenia możesz wydawać się marzycielem - kimś oderwanym od rzeczywistości. Stawiasz innych ponad dobrami materialnymi, które możesz zdobyć. Pamiętaj jednak, że dbanie o własne potrzeby nie jest egoizmem.
1 - wybraniec, który będzie przewodzić tłumom
Masz magnetyczną charyzmę i zdolności organizacyjne, które sprawiają, że ludzie chcą za tobą podążać. Jesteś jak iskra, która rozpala w innych ogień. Twoja żelazna determinacja pozwala ci osiągnąć cele niemożliwe dla innych. Uważaj jednak na cienie tej wibracji. Twoja siła może łatwo przerodzić się w apodyktyczność!
2 - nieśmiała osobowość z wielkim potencjałem
Jesteś osobą wrażliwą, empatyczną i obdarzoną potężną intuicją. Potrafisz łagodzić konflikty i doskonale wyczuwasz nastroje innych. Niechętnie wysuwasz się na pozycję lidera, choć masz ku temu predyspozycje. Twoja siła leży w prowadzeniu dialogu i budowaniu relacji. Wyzwaniem dla ciebie jest praca nad poczuciem własnej wartości. Przez wrodzoną nieśmiałość i chęć pomocy innym zapominasz o własnych potrzebach.
3 - artysta i kreator
Jesteś uosobieniem radości życia i kreatywności. Drzemią w tobie ogromne pokłady twórczej energii, która musi znaleźć ujście. Masz też hipnotyzujący urok osobisty i dar komunikacji - potrafisz zjednywać sobie ludzi i często znajdujesz się w centrum uwagi (co zresztą lubisz!). Rutyna jest twoim największym wrogiem, jednak masz skłonność do "słomianego zapału". Uważaj też na marnowanie energii na czarnowidztwo.
4 - pracowity, sprawiedliwy i wytrwały ponad wszystko
Jeżeli masz czwórkę na końcu daty urodzenia, jesteś osobą najbardziej zdyscyplinowaną i wytrwałą w całym numerologicznym zestawieniu. Wierzysz w ciężką pracę i cierpliwie czekasz na jej efekty. Uczciwość i gospodarność to twoje drugie imię. Możesz mieć jednak tendencję do odmawiania sobie przyjemności, skupiania się wyłącznie na obowiązkach i gromadzeniu pieniędzy "na czarną godzinę".
5 - towarzyski, zuchwały i pragnący przygód
Nienawidzisz nudy, rutyny i ograniczeń. Uwielbiasz poznawać nowe miejsca, kultury i ludzi. Z tobą nie da się nudzić, bo zawsze masz mnóstwo pomysłów na spędzanie czasu. Jesteś osobą bardzo towarzyską i otwartą. Możesz mieć jednak problem ze znalezieniem stabilizacji zarówno w życiu zawodowym, jak i uczuciowym. Szybko się nudzisz, co utrudnia dotrzymywanie zobowiązań.
6 - strażnik domowego ogniska
Twoje życie kręci się wokół rodziny, a dom jest dla ciebie świętością. Masz dar tworzenia ciepłej atmosfery i jesteś mistrzem organizacji rodzinnych spotkań. Jesteś osobą niezwykle troskliwą, oddaną i gotową do poświęceń dla bliskich. Uważaj jednak, by twoja opiekuńczość nie zamieniła się w pragnienie kontrolowania innych.
7 - myśliciel i naukowiec
Cechuje cię ponadprzeciętna inteligencja, głód wiedzy i potężna intuicja. Potrzebujesz czasu w samotności, by móc wyciągać wnioski i zgłębiać interesujące cię zagadnienia. Nie zadowalasz się powierzchownymi odpowiedziami. Twoim cieniem bywa cynizm, pesymizm lub wyniosłość.
8 - szczęściarz i rekin finansjery
Masz zdolność do zarządzania energią bogactwa i władzy. Ludzie postrzegają cię jako osobę godną zaufania, sprawczą i silną. Kierujesz się rozsądkiem, a nie emocjami, co pomaga ci w biznesie. Sukces jest dla ciebie ważny i potrafisz na niego ciężko zapracować. Wyzwanie dla ciebie? Balans. Przekraczając cienką linię, możesz stać się pracoholikiem, osobą przebiegłą lub upartą.
9 - uduchowiony społecznik
Masz potrzebę wolności i ekspresji. Cechuje cię ogromna empatia, tolerancja i chęć niesienia pomocy. Patrzysz na świat z szerokiej perspektywy i rozumiesz jego uniwersalne prawa. Jednak lubisz być w centrum uwagi. Uważaj na pokusę zemsty - skłonność do mściwości to twoja największa wada.
Ostatnia cyfra daty urodzenia to tylko jeden z elementów twojego numerologicznego portretu. By dowiedzieć się o sobie więcej, poznaj też np. liczbę urodzeniową. Potraktuj tę wiedzę jako wskazówkę od kosmosu - co do swojego losu i predyspozycji.
