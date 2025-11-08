Matematyczne wyzwanie. Poradzisz sobie?

Łamigłówki potrafią być prawdziwym wyzwaniem, zwłaszcza gdy odczuwamy zmęczenie lub dawno tego nie robiliśmy. Jednak właśnie w takich chwilach warto rozruszać umysł. Dlaczego? Mózg potrzebuje treningu, tak samo jak całe ciało. Im częściej poddajemy go próbom, tym lepiej funkcjonuje. Oto prosta zagadka matematyczna, która pozwoli ci pobudzić szare komórki do myślenia. Spójrz na poniższe zadanie i postaraj się je rozwiązać w mniej niż 10 sekund. Przyda się odświeżenie kolejności wykonywania działań. Powodzenia!

(144 ÷ 12) + 9 = ?

Podpowiedź: Najpierw wykonujemy działania w nawiasach, następnie potęgowanie i pierwiastkowanie, potem mnożenie i dzielenie, a na końcu dodawanie oraz odejmowanie.

Poprawne rozwiązanie

Czy udało ci się prawidłowo rozgryźć zagadkę? Jeśli tak - gratulacje! To znak, że wciąż pamiętasz podstawy matematyki, a twój umysł jest działa bez zarzutu. Jeżeli natomiast napotkałeś trudność na tym etapie - nie martw się. Pamiętaj, że takie zadania są przede wszystkim formą zabawy i sposobem na trening mózgu. Każde podejście do łamigłówki rozwija koncentrację, kreatywność oraz zdolność logicznego myślenia. Poniżej znajdziesz poprawne rozwiązanie:

144 : 12 =12

12 + 9 = 21

Poprawna odpowiedź to: 21.

