Przypływ gotówki czy pusty portfel? Sprawdź swój horoskop finansowy od wróżki Anne

Horoskop tygodniowy finansowy na 10-17.06.2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne.

Horoskop tygodniowy dla Barana

Czerwcowa aura przyniesie przypływ ambicji. W pracy odkurzysz swoje genialne projekty, bo teraz uda ci się je zrealizować. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały dobry czas, aby przemyśleć sobie, które pomysły są przyszłościowe, a które będą tylko nietrafioną inwestycją. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia ponownie zaczną współpracować z byłym pracodawcą. W sprawach finansowych możesz być nieco poirytowany, bo nagle pojawią się większe wydatki, które przyniosą kłopoty z płynnością.

Horoskop tygodniowy dla Byka

W tym tygodniu chwytaj nowe okazje. W pracy na etacie uporasz się na czas z trudnymi obowiązkami, ale warto ułożyć sobie plan działania, by jak najszybciej pozbyć się sterty niepotrzebnych papierów. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą zdobędą intratne zlecenie i dzięki temu będą miały więcej pieniędzy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały dobry czas na uczenie się nowych rzeczy całkiem za darmo. W sprawach finansowych wyjdziesz naprzeciw swoim zobowiązaniom i odpowiednio je ogarniesz. W weekend nie szalej na zakupach.

Horoskop tygodniowy dla Bliźniąt

Aura tego tygodnia przypomni ci o starych sprawach i zaległościach, którym trzeba będzie poświęcić dodatkowy czas. W pracy na etacie pilnuj swoich bieżących obowiązków i nie pozwalaj, aby ktoś leniwy odciągał cię od roboty. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą zamiast ciągle narzekać na zastój powinny podejmować konkretne kroki uwalniające ich z marazmu. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą śmiało reklamować swoje umiejętności, bo dzięki temu więcej zarobią. W sprawach finansowych uda ci się dokonać oszczędności, co będzie twoim małym sukcesem i zmotywuje cię do dalszego sukcesywnego oszczędzania.

Horoskop tygodniowy dla Raka

Czeka Cię pracowity tydzień. W pracy na etacie nie mieszaj się w cudze problemy, bo potem możesz ponosić tego konsekwencje. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą powinny przejrzeć ważne papiery i uporać się z zaległościami, a będą mogły ruszyć z nowymi projektami. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia nie powinny odrzucać zaproszeń na rozmowy ze strony przyjaciół, bo jest szansa na uzyskanie od nich pomocy zawodowej. W sprawach finansowych chociaż będzie kusiło cię wydawanie pieniędzy, to jednak powstrzymaj swoje instynkty i kupuj tylko to, co niezbędne.

Horoskop tygodniowy dla Lwa

W tym tygodniu znajdziesz więcej czasu na przyjemności. W pracy na etacie będziesz musiał poradzić sobie z dokuczliwymi osobami, które nie pozwalają ci na większy rozwój kariery. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą będą skupiać się na poszukiwaniu lepszej reklamy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia chętnie podejmą się różnych dodatkowych zleceń, które przyniosą potrzebne pieniądze. W sprawach finansowych uważaj na kogoś, kto będzie chciał wykorzystać Twoje dobre serce i pożyczyć kasę na wieczne nie oddanie.

Horoskop tygodniowy dla Panny

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie zawieraniu zawodowych znajomości. W pracy na etacie bardzo dobra passa, bo komunikacja z innymi przyniesie pozytywne efekty. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą nabędą nowe umiejętności, które pomogą im rozwinąć biznes pod warunkiem, że zaangażują się w tą sytuację. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny unikać niejasnych informacji, które okażą się tylko stratą czasu. W sprawach finansowych możesz być narażony na destrukcyjną ingerencję ze strony bliskich.

Horoskop tygodniowy dla Wagi

W tym tygodniu będziesz musiał więcej się przyłożyć, aby zrealizować swoje cele na czas. W pracy na etacie pojawią się ciekawe propozycje zawodowe, jednak nie będziesz chciał ich rozważyć z ważnych dla ciebie powodów. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą sporo załatwią i będą miały dobry wpływ na klientów, którzy będą szukać ich towarzystwa. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia ze wszystkimi aplikacjami uporają się na czas. W sprawach finansowych zwracaj uwagę na swoje wydatki, jeśli planujesz większe zakupy, bo możesz za coś przepłacić.

Horoskop tygodniowy dla Skorpiona

Czerwcowa aura zachęci cię do współpracy z innymi. W pracy na etacie niepewności zrodzone z własnej niewiedzy mogą być przyczyną stresów, które uda jednak się pokonać. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą będą zasmucone z niespełnionych marzeń, jednak zamiast narzekać zabierz się wreszcie do aktywnego działania. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia odkryją, że były pracodawca chciałby z nimi porozmawiać, ale boi się destrukcyjnych wpływów. W sprawach finansowych zostaniesz nagrodzony za wcześniejsze inwestycje.

Horoskop tygodniowy dla Strzelca

Aura tego tygodnia przyniesie ochotę na różnorakie rozważania. W pracy na etacie zrobisz remanent w swojej głowie i zastanowisz się, czego masz po dziurki w nosie. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą będą działać spokojnie, a przede wszystkim skupią się na pilnowaniu ważnych spraw, aby nie pominąć czegoś istotnego. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny zadbać o dobrą komunikację z innymi, jednak nie powinny brać do siebie wszystkiego, co usłyszą. W sprawach finansowych będziesz za wszelką cenę chciał zarobić większe pieniądze, ale uważaj by nie wejść w jakieś czarne interesy.

Horoskop tygodniowy dla Koziorożca

Już od samego poniedziałku zabierzesz się do aktywnego działania. W pracy na etacie Twoja promienna energia przyniesie motywację nawet tym, którym nie chce się nic robić. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą będą zainspirowane nowymi pomysłami, lecz powinny mieć na uwadze, aby spostrzeżenia innych przyjąć z radością, a nie krytyką. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia podejmą złą decyzję i będą żałowały swojego wyboru zawodowego. W sprawach finansowych dobry czas na korzyści z twórczej artystycznej działalności.

Horoskop tygodniowy dla Wodnika

W tym tygodniu możesz liczyć na wsparcie i sympatie ze strony przyjaciół. W pracy na etacie czeka cię relatywny spokój w miejscu zatrudnienia, jednak pod koniec tygodnia pojawią się jakieś nieoczekiwane obowiązki, które trzeba będzie wykonać przed weekendem. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą będą musiały poradzić sobie z jakimś straszliwym dylematem, aby rozwiązać problem z klientem. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą liczyć na dobre oferty, które nagle pojawią się na rynku. W sprawach finansowych rozsądnie gospodaruj posiadanymi zasobami, bo spodziewane informacje o większych pieniądzach jeszcze nie nadejdą.

Horoskop tygodniowy dla Ryb

Już od samego poniedziałku będziesz działał na najwyższych obrotach. W pracy będziesz szczery i szybki, jednak niektóre osoby w twoim otoczeniu mogą mieć ukryte cele. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą łatwiej będą dogadywać się z klientami, jednak powinny dbać o to, aby to klient miał możliwość wyboru. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia podejmą coś nowego, co szybko przestanie im się podobać, bo napotkają ludzi wprawiających je w irytacje. W finansach zadbaj o to, żeby ktoś nie wykorzystał Twojej nieuwagi i naciągnął cię na wyższe koszty.

