Romantyczny czy narcystyczny? Symboliczne imię mocnego mężczyzny

Nie boi się rywalizacji, odważnie podchodzi do każdego zadania i skupia się mocno na celu. Lubi robić coś na pokaz, bywa rozrzutny, a według innych również pyszny. Co mówią o nim przyjaciele? Walenty szybko się zakochuje, bo dąży do założenia rodziny już w młodym wieku. Wszędzie upatruje szansy na stały związek. Jakie liczby i kamienie przynoszą mu szczęście?