Horoskop finansowy: Baran

Czeka cię pracowity tydzień. W pracy na etacie, ktoś będzie próbował zrzucić na ciebie swoje obowiązki. Nie daj się wmanewrować w ten trik!. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały możliwość rozpoczęcia współpracy z zagranicą, ale to wymusi na nich naukę języków. Zanim się zniechęcisz mniej na uwadze fakt, że ten lukratywny kontrakt przyniesie ci spore pieniądze. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia zrobią krok w nieznane i podejmą robotę niezwiązaną z ich kompetencjami. W sprawach finansowych możesz liczyć na wyjątkowo wysokie wpływy na konto.

Horoskop finansowy: Byk

Początek tygodnia mało aktywny. W pracy na etacie niewiele planuj, rób to, co do ciebie należy, a nie narobisz sobie żadnych zaległości. Jeśli nie jest ci dobrze w obecnym miejscu, to dobry czas, aby zacząć rozglądać się za nową posadą, choć jej zdobycie może trochę potrwać. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą będą bardzo ambitne i nie poddadzą się trudnościom. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały szansę się wybić i zostać szefem. W sprawach finansowych uważaj na wydatki związane z przyjemnościami.

Horoskop finansowy: Bliźnięta

Aura tego tygodnia zachęci cię do rozważań nad aktualną pozycją zawodową. W pracy na etacie poczujesz, że stoisz w miejscu, i albo coś z tym zrobisz, albo ruszysz w zupełnie innym kierunku. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały szczęście, bo klienci sami będą do nich przychodzić. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia poczują wenę twórczą i zapragną się realizować na polu artystycznym. W sprawach finansowych więcej kasy jednak dbaj o to, aby mieć kontrolę nad wydatkami.

Horoskop finansowy: Rak

Już od samego poniedziałku dopisze ci poczucie humoru. W pracy na etacie będziesz musiał postarać się, aby zdobyć potrzebne informacje, które mają ci pomóc w karierze. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą wyznaczą sobie ważne zadania i skupią się na aktywnej reklamie w sieci. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą musiały więcej z siebie dać, by poradzić sobie z problem bezrobocia. Znalezienie dobrego wakatu wcale nie jest takie łatwe, jak sobie wyobrażałeś. Kasa bez zmian, a więc ostrożnie z zakupami, zwłaszcza w weekend, bo możesz za bardzo popłynąć.

Zdjęcie Horoskop finansowy / 123RF/PICSEL

Horoskop finansowy: Lew

W tym tygodniu poczujesz, że czas na zmiany, i zaczniesz czynić pierwsze kroki w tym kierunku. W pracy na etacie staraj się trzymać wcześniej ustalonego planu i nie bierz na siebie nic dodatkowego. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą staną się przedsiębiorcze i nie będą się bać nowych wyzwań ani podróży zawodowych. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny skupić się na możliwości uzyskania lepszych kompetencji. Kasa będzie płynąć szerokim strumieniem, jednak nie wydawaj wszystkiego od razu.

Horoskop finansowy: Panna

W tym tygodniu ustawisz sobie wysoko poprzeczkę. W pracy na etacie opowiesz wszystkim o swoich nowych pomysłach, którymi szybko zainteresuje się szef. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały więcej roboty. W drugiej połowie tygodnia w ich otoczeniu pojawi się wpływowa osoba, która pomoże im rozwinąć biznes. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia wygrają z trudną konkurencją i zdobędą zaplanowany wakat. W sprawach finansowych wrzuć na luz i zacznij szukać oszczędności, nie musisz mieć wszystkiego z najwyższej półki.

Horoskop finansowy: Waga

Początek tygodnia doda ci lotności. W pracy na etacie z powodzeniem wykorzystasz to, co wiesz i potrafisz i nie dasz się nieuczciwej konkurencji. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą nie powinny niczego odkładać na później, bo zrobi im się zbyt wiele zaległości. W piątek bądź czujny, będzie okazja zarobić na swoim hobby. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą musiały mieć chwilę refleksu i za zastanowić się, dlaczego ich oferta nie przypada do gustu potencjalnemu pracodawcy. Sprawy finansowe będą układać się dobrze, jednak nie bierz na siebie tylu zobowiązań finansowych, bo i tak ledwo ciągniesz.

Zdjęcie Wszystko o znakach zodiaku / 123RF/PICSEL

Horoskop finansowy: Skorpion

Styczniowa aura zachęci cię do uczenia się nowych rzeczy. W pracy na etacie skup się na zadaniach, które mogą coś znaczyć, a wiele na tym zyskasz. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą będą rozwijać się intensywniej w sieci niż do tej pory. Jest szansa, że ktoś zgłosi się do ciebie z dobrą ofertą współpracy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia o pomoc powinny poprosić znajomych lub udać się do dawnego pracodawcy. W sprawach finansowych staraj się mieć jakiś plan wydatków i oszczędności.

Horoskop finansowy: Strzelec

Styczniowa aura przyniesie więcej energii. W pracy na etacie nie chwal się swoimi osiągnięciami przed zespołem, bo szybko pojawi się ktoś, kto będzie chciał podkopać twój autorytet. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały problem z poczuciem bezpieczeństwa. To dobry czas, aby nakreślić nowy plan, który może okazać się bardziej trafiony niż ten stworzony w zeszłym roku. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą zapraszane na rozmowy z potencjalnym pracodawcą. Finanse dobre, jednak brakować im będzie płynności.

Horoskop finansowy: Koziorożec

Aura tego tygodnia przyniesie możliwość powrotu do dawnych spraw. W pracy na etacie zyskasz spokój, dzięki czemu będziesz mógł zająć się tym, co pilne i nie zawracać sobie głowy głupotami. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą będą musiały rozwiązać jakieś problemy przeszłości, które próbowały zamieść pod dywan, aby uniknąć niepomyślnych spraw urzędowo - sądowych. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia dostaną ofertę pracy od dawnego pracodawcy. Warto rozważyć tę opcję! W sprawach finansowych staraj się trzymać rękę na pulsie i nie szastaj kasą.

Zdjęcie Horoskop finansowy / 123RF/PICSEL

Horoskop finansowy: Wodnik

W tym tygodniu nie rozpraszaj uwagi na sprawy mało istotne. W pracy na etacie możesz chcieć szybko wykonać zlecone ci zadania, przez co narazisz się na błędy i pomyłki. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą będą musiały dać z siebie więcej, jeśli zależy im na lepszym funkcjonowaniu firmy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą poznawać nowe osoby, które pomogą im znalezieniu upragnionego wakatu. W sprawach finansowych nie przeciągaj struny i nie nadwyrężaj swojego budżetu realizując kolejny wymarzony wyjazd.

Horoskop finansowy: Ryby

Początek tygodnia przeniesie problemów, które będą wymagały większego zaangażowania. W pracy na etacie będziesz mieć w sobie sporo zapału i wygrasz z wrogami, którzy próbują ci zaś zaszkodzić. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały sporo pomysłów, co zrobić, aby ich firma stanęła na świeczniku społecznym. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały problem z wybiciem się na tle konkurencji. W sprawach finansowych trzeba będzie zaciskać pasa, więc nie szastaj kasą.

