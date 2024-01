Aida Kosojan-Przybysz dzieli się wizjami

Astrologia Skorpion skrywa przed światem ten talent. Powinien na nim zarabiać Aida Kosojan-Przybysz jest jedną z najpopularniejszych jasnowidzek w Polsce.

Przez lata działalności zdobyła ogromną rzeszę odbiorców, z którymi regularnie dzieli się wizjami i przesłaniami.

Wizjonerka o darze jasnowidzenia dowiedziała się, mając cztery lata. Obecnie wykorzystuje go do pomagania innym. Wielu docenia jej trafne wizje i chętnie kieruje się jej wskazówkami w życiu.

Wizjonerka aktywnie działa w mediach społecznościowych, a wraz z początkiem stycznia internauci mieli okazję wysłuchać jej rozmowy z Aldoną Zawadą. Noworoczny live na Instagramie, podczas którego Aida Kosojan-Przybysz poruszyła m.in. kwestie wchodzenia w nowy rok, spotkał się ze sporym odzewem.

Aida Kosojan-Przybysz jest jedną z najpopularniejszych jasnowidzek w Polsce

Aida Kosojan-Przybysz o zmianach, pasji i wchodzeniu w nowy rok

Aida Kosojan-Przybysz na wstępie instagramowego live’a postanowiła złożyć noworoczne życzenia i przy okazji podkreśliła, że jesteśmy na początku pięknego czasu. "Każdy rok daje nam ryzę papieru do zapisania swojej nowej historii. Początek roku to stanie w szpagacie pomiędzy starym a nowym. Budzi nas do tego, żeby wysprzątać i powyrzucać" - zaznaczyła.

Podczas rozmowy nie zabrakło nawiązania do pasji. Wizjonerka podkreśliła, że jest to energia wytwarzana w trakcie przeżywania czegoś fascynującego. Dodała, że pasja wywołuje emocje, do których chce się wracać. "Nie martwcie się, jeśli nie wiecie, co jest waszą pasją, można ją znaleźć wszędzie"- stwierdziła.

Aida Kosojan-Przybysz odniosła się również do przebaczania. Życie z ciągłym poczuciem żalu porównała do kąpieli w pleśni. Dodała, że wydarzenie, które wywołało żal, wiąże się z emocjami, które nie są uwalniane i zaczynają gnić.

Podczas rozmowy poruszono temat rozczarowań. Wizjonerka stwierdziła, że często tkwimy w toksycznych relacjach i boimy się zmian, które pociągną za sobą rozczarowania. Podkreśliła jednak, że za ich pomocą można wyjść z nieprawdziwych emocji. "Pozwólcie sobie przyjąć pewne rozczarowania jako początek czegoś nowego" - powiedziała Aida Kosojan-Przybysz.

