Pochodzenie i znaczenie imienia Nikola

Nikola to żeńskie imię, powstałe od greckich słów nikos, oznaczającego zwycięstwo i laos, co znaczy ludzie.

Popularność imienia Nikola w Polsce

Imię Nikola jest w Polsce coraz rzadziej stosowane. W 2019 roku 1814 dziewczynek otrzymało je po narodzinach, zaś w 2023 roku już tylko 917. Najwięcej z nich pojawiło się w województwie mazowieckim (149), a najmniej w lubuskim (14).

Kiedy Nikola obchodzi imieniny?

Nikola może obchodzić imieniny 1 listopada, 6 grudnia, 19 maja lub 10 września.

Imię Nikola jest w Polsce coraz rzadziej stosowane 123RF/PICSEL

Nikola — zdrobnienia imienia

Do Nikoli można zwracać się przy użyciu zdrobnień. Do najpopularniejszych zwrotów odnoszących się do tego imienia należą:

Nikolka,

Nikolcia,

Nikuś,

Nika,

Nikol,

Niko,

Nikoletka,

Niczka.

Szukasz znaczenia swojego imienia? Sprawdź w imienniku

Numerologia i cechy osób o imieniu Nikola

Nikola może pochwalić się dużym gronem przyjaciół. Jest otwarta, co przyciąga innych oraz zawsze gotowa do działania. Wysokie ambicje nie pozwalają jej osiąść na laurach. Wyróżnia się nie tylko na tle zawodowym. Ludzie stają za nią murem, bo ma dobre serce i duże chęci do pomocy. Przyjazna, ciepła, nie ma problemów z nawiązywaniem relacji, choć jednocześnie nie może pochwalić się szczęściem w związkach.

Nikola to numerologiczna ósemka. Kieruje się w życiu mądrością i rozumem, odrzucając intuicję. Zdeterminowana do działania, wie, że to od niej zależy jej własny los.

Nikola — kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Nikola jest uparta i chętnie dąży do celu. Właściwie sprawdza się na wielu stanowiskach, bo świetnie wykonuje powierzone jej zadania. Szczęśliwymi kamieniami są dla Nikoli magnetyt i szmaragd, a sprzyjającymi kolorami zieleń i purpura.

Źródła:

1. https://dane.gov.pl/pl/dataset/219/resource/54100,imiona-zenskie-nadane-dzieciom-w-polsce-w-2023-r-imie-pierwsze/table?page=1&per_page=20&q=NIKOLA&sort=

2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Nikola

Iwona Pavlović: Prywatnie bliżej mi do Białego Misia niż do Czarnej Mamby INTERIA.PL