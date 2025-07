Bob lub long bob - klasyczne cięcia do ramion lub za brodę to świetny sposób na uzyskanie objętości przy cienkich włosach.

Prawidłowe mycie włosów odgrywa kluczową rolę w budowaniu objętości fryzury . Wybór odpowiednich kosmetyków ma tu ogromne znaczenie - najlepiej sprawdzają się lekkie szampony i odżywki przeznaczone specjalnie do włosów cienkich i delikatnych, które oczyszczają, a jednocześnie unoszą włosy u nasady. Sam sposób mycia także wpływa na efekt końcowy - warto myć włosy dwukrotnie, ponieważ pierwsze mycie usuwa zanieczyszczenia i resztki kosmetyków, a drugie pozwala dokładnie oczyścić skórę głowy oraz włosy na całej długości. Odżywkę najlepiej nakładać wyłącznie na końcówki, ponieważ aplikacja zbyt blisko nasady może sprawić, że włosy staną się oklapnięte i szybciej się przetłuszczą. C ałość dobrze jest zakończyć chłodnym płukaniem, które domyka łuski włosa, zwiększając jego elastyczność i zdrowy wygląd.

Nie każdy kosmetyk do stylizacji nadaje się do włosów cienkich. Szukaj lekkich, beztłuszczowych formuł, które uniosą włosy bez efektu "strąków".

Zmieniaj kierunek suszenia – raz z jednej, raz z drugiej strony – zapobiegnie to „przyklejeniu się” włosów do głowy 123RF/PICSEL

Nawet drobne zmiany w codziennej stylizacji mogą znacząco wpłynąć na wygląd włosów i dodać im objętości. Przykładem może być zmiana strony przedziałka - przerzucenie włosów na mniej używaną stronę sprawia, że unoszą się u nasady i wyglądają na pełniejsze. Warto też wykorzystać noc do nadania włosom objętości - wystarczy związać je w luźny warkocz lub koczek, by rano po rozpuszczeniu uzyskać naturalne fale i efekt pogrubionej fryzury. Pomocne mogą okazać się również klamerki lub spinki - umieszczone u nasady w trakcie suszenia lub tuż po umyciu włosów, delikatnie unoszą je i przeciwdziałają ich przyklapnięciu. Dobrym sposobem na uzyskanie optycznie gęstszej fryzury są także lekkie fale lub duże loki, które można wykonać prostownicą lub lokówką o większej średnicy - dodają one objętości i miękkości całemu uczesaniu.

Świadomość tego, co może zaszkodzić cienkim włosom, jest równie istotna jak znajomość metod dodających objętości. Nadmierne mycie to jeden z częstszych błędów - pobudza ono gruczoły łojowe, co prowadzi do szybszego przetłuszczania się skóry głowy. Warto również ograniczyć korzystanie z wysokich temperatur, ponieważ regularne używanie prostownic i lokówek może prowadzić do przesuszenia i osłabienia delikatnych pasm. Niekorzystnie działają także nakrycia głowy pozbawione wentylacji - przyczyniają się do spłaszczenia fryzury i wzmożonego wydzielania sebum. Cienkie włosy źle znoszą również ciężkie kosmetyki - kremowe formuły, oleje czy maski bogate w proteiny potrafią obciążyć włosy, sprawiając, że tracą lekkość i objętość.