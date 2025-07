Jeśli mamy kuchenkę gazową, a ruszt nie był na niej czyszczony od dawna, warto sięgnąć najpierw po najłatwiejsze rozwiązania. Wystarczy go ściągnąć i umieścić w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń i pozostawić na kilkadziesiąt minut. Kiedy brud nasiąknie, trzeba żeliwne elementy przetrzeć gąbką, która zbierze nagromadzone resztki jedzenia oraz tłuszcz.

A co zrobić, kiedy sama gąbka nie daje rady, trzeba sięgnąć po inne przedmioty, które mogą łatwo zedrzeć przypalone resztki jedzenia: np. szczoteczkę do zębów. Trzeba jednak uważać, aby nie były to zbyt ostre przedmioty, które mogą porysować żeliwo i powłokę ją pokrywającą.