Jeśli często masz wzdęcia, czujesz się ciężko po jedzeniu albo szukasz wsparcia dla odporności - kefir to twój sojusznik. A placuszki na kefirze to najsmaczniejsza forma przyjmowania naturalnych probiotyków.

Maliny są lekkostrawne, niskokaloryczne i mają niski indeks glikemiczny, co sprawia, że świetnie sprawdzają się także u osób dbających o linię i poziom cukru we krwi. Mają mało cukru, a sporo dobra! Jak dobrze trafisz, to nawet nie trzeba będzie ich dosładzać - są wystarczająco słodkie i lekko kwaskowe, co ciekawie balansuje smak placuszków.