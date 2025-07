To tam znajdziemy jedną z piękniejszych włoskich plaż

Zawsze w moich artykułach podkreślam, że planując podróż do Bari, dużym błędem jest ograniczanie się wyłącznie do zwiedzania tego miasta. Choć to stolica regionu, pełna zabytków i klimatycznych uliczek, to wcale nie oddaje uroku regionu, który ma do zaoferowania naprawdę wiele.

Bez wątpienia Apulia jest jednym z najpiękniejszych regionów Włoch. Słynie z lazurowej wody, niezwykle zróżnicowanego wybrzeża, białych miasteczek, gajów oliwnych oraz wspaniałej śródziemnomorskiej kuchni. Tym jednak, co najbardziej przyciąga, jest nieśpieszna atmosfera i naturalny luz mieszkańców.

Apulia skrywa wiele niezwykłych miejsc - od bajkowego Alberobello, przez imponujące kompleksy jaskiń i groty ukryte wśród nadmorskich skał, aż po barokowe Lecce czy też zielony, dziki rezerwat Foresta Umbra. Choć najwygodniejszym rozwiązaniem przy zwiedzaniu regionu pozostaje wynajęcie samochodu, do wielu atrakcji, takich jak Lecce czy Alberobello, możemy również dotrzeć pociągiem lub autobusem.

Jednakże tym, którzy w wakacyjnych planach stawiają przede wszystkim na relaks na plaży, szczególnie polecam jedno miejsce - Gallipoli.

Baia Verde - piaszczysta plaża i lazurowa woda

Najpiękniejsze plaże w Gallipoli znajdziemy w zatoce Baia Verde oddalonej od samego miasteczka o 3 kilometry. Tam zastaniemy krystalicznie czystą i ciepłą wodę, idealną do morskich kąpieli oraz piaszczystą plażę z dobrze rozbudowaną infrastrukturą. Woda zachwyca swoim intensywnie turkusowym kolorem, który bardziej kojarzy się z egzotycznymi wyspami niż z Włochami.

Zejście do morza jest łagodne, a fale niskie, dlatego Baia Verde to świetne miejsce zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i osób starszych. Niestety z uwagi na swoje piękno stała się jedną z najpopularniejszych plaż w regionie, więc nie liczmy tam na odpoczynek z dala od tłumów. Wręcz przeciwnie - plażowiczów jest tam sporo, ale to właśnie taki wypoczynek lubią Włosi - im nie przeszkadza gwar, a liczba turystów jest dla nich wyznacznikiem jakości.

Jednak nie ma co się zrażać - plaża jest na tyle długa, że spokojnie można znaleźć swój kawałek piasku. Dostępne są zarówno strefy z leżakami i parasolami do wynajęcia, jak i miejsca, w których można swobodnie rozłożyć własny ręcznik i sprzęt plażowy.

Na plaży nie brakuje dobrze rozwiniętej infrastruktury - znajdują się tu bary, restauracje, toalety, prysznice (płatne) i sklepy z przekąskami. Można więc bez problemu spędzić cały dzień nad wodą bez konieczności wracania do miasta.

Woda w Gallipoli jest krystalicznie czysta Agata Zaremba Archiwum autora

Gallipoli - urokliwe miasteczko z niezwykłą atmosferą

Gallipoli to jedno z tych miasteczek, do których chce się wracać. Charakteryzuje się typowo południowowłoskim klimatem - jego starówka to istny labirynt białych i wąskich uliczek, które wieczorami wypełniają się gwarem turystów i lokalnych mieszkańców. Gromadzą się oni w restauracjach i barach, z których niemal każdy serwuje lokalne specjały. Królują owoce morza, świeże ryby i oczywiście makarony - z rzepą brokułową (orecchiette con cime di rapa), z mulami, czy też z krewetkami.

Wśród atrakcji, które warto zobaczyć, na pierwszym miejscu znajduje się zamek Castello di Gallipoli, z którego roztacza się piękny widok na port. Poza tym polecam odwiedzenie katedry św. Agaty i zajrzenie do jednego z podziemnych muzeów, które mieszczą się w dawnych tłoczniach oliwy.

Będąc w Gallipoli warto odwiedzić XIII-wieczny zamek Diego Fiore 123RF/PICSEL

Co jeszcze warto zobaczyć? Lecce i plażowy raj w okolicy

Gallipoli to doskonała baza wypadowa do dalszego odkrywania Salento - południowej części Apulii. Zaledwie 30 minut drogi stąd znajduje się Lecce, nazywane "Florencją Południa". Miasto słynie z barokowej architektury i wyjątkowego klimatu. Spacer po jego centrum to prawdziwa uczta dla oka - monumentalne fasady, pięknie zdobione balkony, kamienne detale. Warto zobaczyć Bazylikę Santa Croce i Piazza del Duomo, ale też po prostu zgubić się wśród uliczek, które w ciągu dnia są leniwe i spokojne, a wieczorami zaczynają tętnić życiem.

Jeśli jednak wciąż marzy nam się ciepły piasek pod stopami i błękitna woda, w okolicy znajdują się dwa kolejne wyjątkowe miejsce, które zachwycą miłośników plażowania - na północ od Gallipoli znajdziemy jedną z najpiękniejszych plaż w całej Apulii - Punta Prosciutto. To raj dla miłośników bardziej naturalnych krajobrazów - szeroka, jasna plaża i przejrzysta, spokojna woda. Bardziej kameralne, ale równie piękne są okolice Porto Cesareo, które oferuje nieco mniej zatłoczone miejsca i mały port z urokliwymi knajpkami.

Dzięki swojej lokalizacji Gallipoli pozwala na idealne połączenie relaksu na plaży z odkrywaniem kultury i historii regionu. Jeśli więc marzysz o włoskich wakacjach, ale szukasz czegoś więcej niż zatłoczonego Bari - to miejsce powinno trafić na twoją listę.

