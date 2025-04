Tak Księżyc wpłynie na ich życie. Wróżka Mariwa wskazuje konkretne daty

W miarę zbliżania się do pełni Księżyca, która nastąpi 13 kwietnia, Barany mogą odczuwać wzrost emocji i napięcia. To czas, w którym warto skupić się na relacjach z bliskimi i rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów. Dni 8-10 kwietnia sprzyjają twórczym działaniom i poszukiwaniu inspiracji. Po pełni 14 kwietnia, warto poświęcić czas na relaks i regenerację sił.

W miarę zbliżania się do pełni Księżyca 13 kwietnia Bliźnięta mogą odczuwać wzmożoną potrzebę działania, co jednak może prowadzić do rozproszenia uwagi i zmęczenia. Dni 8-10 kwietnia to dobry czas na uporządkowanie spraw formalnych oraz dopracowanie szczegółów rozpoczętych projektów. Pełnia Księżyca może ujawnić istotne informacje lub przynieść przełomowe rozmowy, dlatego warto zwracać uwagę na detale i nie ignorować sygnałów płynących z otoczenia. 14 kwietnia warto zwolnić tempo i zadbać o relaks oraz regenerację, aby uniknąć przeciążenia i nadmiernego stresu.