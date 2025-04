Barbie Ferreira zdecydowanie skradła show podczas tegorocznych Fashion Trust U.S. Awards w Los Angeles.

28-latka, której międzynarodowy rozgłos przyniosła rola w serialu „Euforia”, zaprezentowała się w czerwonej sukience. Kreacja z odważnym dekoltem podkreśliła sylwetkę serialowej Kat. Gwiazda dobrała do sukienki czarne szpilki.

Całość uzupełniły zaczesane na bok włosy i delikatny makijaż. To idealne tło dla czerwonej sukienki, która jak wiadomo nie potrzebuje konkurencji w postaci wymyślnych dodatków czy mocnego makijażu.

Powód odejścia? Jak wyznała w jednym z wywiadów, jej postać przestała się rozwijać. W podcaście „Armchair Expert” przyznała, że nie chciała, by grana przez nią Kat Hernandez była w serialu wyłącznie „grubą przyjaciółką” . Dodała też, że trudno było jej połączyć pracę na planie z realizacją innych projektów.

Fereirra stwierdziła, że d ecyzja stała się łatwiejsza do podjęcia, gdy jej rola w bijącym rekordy popularności serialu zeszła na drugi plan.

Fereirra nim zagrała we wspomnianym serialu, rozpoczynała karierę jako modelka. Współpracowała ze znanymi markami i niedługo po tym została okrzyknięta mianem „nowej twarzy ciałopozytywności”. Magazyn Time umieścił ją wówczas w gronie najbardziej wpływowych nastolatek. Modelka próbowała swoich sił jako prowadząca program „How To Behave”, a potem zadebiutowała w serialu „Rozwód”. Jednak to „Euforia” sprawiła, że jej kariera nabrała rozpędu.