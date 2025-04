Mangold jest przede wszystkim niezwykle zdrowym warzywem. Cechuje go niska kaloryczność (zaledwie 19 kalorii w 100 g liści) i spora zawartość błonnika. Znajdziemy w nim również wiele cennych antyoksydantów, witaminę A, K i C oraz potas, magnez, wapń i żelazo.

Mangold można określić mianem łagodniejszej wersji szpinaku. Idealnie nadaje się do blanszowania i duszenia (bardzo krótkiego, nie można go rozgotować, bo będzie niesmaczny). Można doprawiać go ziołami i oliwą. Świetnie komponuje się z tartami, makaronami, rybami i owocami morza. Stanowi idealny dodatek do sałatek i zup. Z blitwy warto także przygotowywać farsz do pierogów lub gołąbków.