Gochu-mayo lub gochujang mayo, to sos stworzony na bazie dobrze nam znanego majonezu, ale różni się kilkoma rzeczami. Przede wszystkim gochu-mayo nie jest tak delikatny i neutralny w smaku jak zwykły biały majonez. Różni się także dodatkami, kolorem i stopniem pikantności. Europejskie podniebienia zachwyciły się tym smacznym, kremowym sosem, który potrafi odmienić cały smak spożywanego dania. Bogaty, pikantny smak uzyskuje się dodając do masy majonezowej pastę gochujang , od której wzięła się nazwa.

Jeśli chcemy dodać do domowego burgera, frytek, placków warzywnych lub innych potraw gochu mayo, najprościej będzie dodać odrobinę pasty do gotowego majonezu, dostosowując ostrość do własnych upodobań. Jednak warto pokusić się o przygotowanie majonezu gochu-mayo od podstaw, by poznać pełny smak tego koreańskiego sosu. Wystarczy 5 minut. Spróbujecie?