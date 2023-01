Znaki zodiaku są dla wielu osób ważnym wyznacznikiem. Mają one nie tylko określać upodobania i preferencje konkretnych ludzi, lale również mogą wpływać na ilość szczęścia oraz pecha w naszym życiu. Niektóre znaki po prostu mają większą skłonność do znajdywania się w mniej szczęśliwych sytuacjach.

Wodnik - spec od podejmowania złych decyzji

Wodnik nie powinien podejmować żadnych spontanicznych decyzji, ponieważ w jego przypadku zawsze kończą się one porażką. Pech towarzyszy mu w zasadzie codziennie, bo ma w sobie coś, co przyciąga wszystkie nieszczęścia. Dodatkowo często znajduje się w centrum różnych, dziwnych i nietypowych sytuacji.

Mimo tego, że osoby spod tego znaku zdążyły się już uodpornić na swój pech, to zawsze mogą liczyć na pomoc kogoś z ich otoczenia. Dodatkowo Wodnik ma dobrą intuicję, jednak często zapomina o tym i jest niecierpliwy, co sprawia, że podejmuje złe decyzje.

Waga - pech w przyjaźni i miłości

Życie osób spod tego znaku jest nieustanną sinusoidą. Waga ma dużą tendencję do wpadania w kłopoty, które negatywnie odbijają się na jej samopoczuciu. Dodatkowo nie ma szczęścia do wyboru ludzi, którymi się otacza. Bardzo często przyjaciele wybrani przez Wagę, potrafią wyrządzić wiele przykrości

To znak, który nie ufa swojej intuicji, co sprawia, że nie ma również szczęścia w miłości. Waga zazwyczaj jest oszukiwana lub nawet zdradzana przez swojego partnera. Rozmawiając z osobami spod tego znaku, częściej usłyszymy o ich przykrych i nieszczęśliwych doświadczeniach, niż pozytywnych zdarzeniach.

Zdjęcie Waga ma mniej szczęścia w miłości / @mikhail-nilov / pexels.com

Koziorożec - pozytywny pechowiec

Koziorożce mają wiele pecha i spotyka on ich częściej niż inne znaki zodiaku, ale mimo tego nie tracą pogody ducha i szybko zapominają o swoich porażkach.

Instagram Post Rozwiń

Co prawda, koziorożce to prawdziwe magnesy na nieszczęścia, ale potrafią każdą pechową sytuację przekuć w lekcję na przyszłość. Dzięki temu pech nie jest dla nich aż tak dotkliwy.

Bliźnięta - czarnowidztwo to ich specjalność

Osoby spod z tego znaku mają dużo pecha, dlatego są już przyzwyczajone do nieszczęść, które ma dla nich los. Jednak w ich przypadku każda pechowa sytuacja jest doświadczeniem, które rozpamiętują przez długi czas.

Bliźnięta nie mają również szczęścia do znajomych i często są przez nich wykorzystywane lub oszukiwane. Osoby o tym znaku zodiaku w dużym stopniu same przyciągają pechowe sytuacje, ponieważ mają ogromną tendencję do przyciągania czarnych wizji. Często z góry zakładają, że coś pójdzie nie tak i tworzą samospełniającą się przepowiednię.

Zdjęcie Czarnowidztwo przyciąga pecha Bliźniąt / 123RF/PICSEL

Rak - paraliżujący pech

Osoby spod znaku raka często nie radzą sobie w krytycznych sytuacjach, które zdarzają się im często. Zbyt duża ilość stresu sprawia, że czują się sparaliżowani. Na szczęście mimo swojego pecha, mogą liczyć na wsparcie przyjaciół.

Spontaniczność nie jest mocną stroną Raka i to właśnie przez nią najczęściej pakują się w kłopoty. Z tego powodu najlepiej, aby decyzje podejmował na spokojnie i z rozmysłem.

