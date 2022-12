Spis treści: 01 Najseksowniejszy znak zodiaku - SKORPION

02 Najseksowniejszy znak zodiaku - RAK

03 Najseksowniejszy znak zodiaku - BLIŹNIĘTA

04 Najseksowniejszy znak zodiaku - BYK

Każdy z nas zna kogoś takiego - ten nieodparty typ kobiety, która rozświetla każdy pomieszczenie, kiedy do niego wchodzi. Jest gorąca, nie tylko ze względu na swoje ciało, ubrania czy nowe pasemka. Nie, to znacznie więcej. Każdy bez problemu wskaże tego mężczyznę, o którym po prostu nie można zapomnieć. Tego, którego narysowałoby się jako archetyp męskości.

Najseksowniejszy znak zodiaku - SKORPION

To najmilszy znak zodiaku. Dosłownie przyciąga do siebie ludzi Czy pierwsze miejsce w tym rankingu kogoś dziwi? Nie powinno. Skorpiony znane są z niebywałego wręcz seksapilu. Emanuje z nich energia, pasja i charyzma - i wszystko to jest tak intensywne, że trudno się temu oprzeć.

Skorpiony są intrygujące. Ciche, ale charyzmatyczne. Nie narzucają się, często są gdzieś w cieniu, na drugim planie. Świadomie czy nie, tworzą aurę tajemniczości, która sprawia, że ludzie chcą wiedzieć więcej. To właśnie w kierunku Skorpionów wędrują spojrzenia, to o nich się myśli, o nich rozmawia, o nich marzy.

Najseksowniejszy znak zodiaku - RAK

Raki kochają intensywnie. To niesamowicie emocjonalne istoty. Uwielbiają kochać i dbać o swoją ukochaną osobę. Potrafią połączyć się z drugim człowiekiem na bardzo głębokim poziomie emocji. I te cechy czynią je niebywale seksownymi i atrakcyjnymi. Magia czułości działa.

Raki są też zabawne, urocze i bardzo lojalne. Z Rakiem u boku masz pewność, że to osoba, która da z siebie wszystko, żeby wasz związek był wspaniały. Czy może być coś bardziej pociągającego?

Najseksowniejszy znak zodiaku - BLIŹNIĘTA

Bliźnięta są szalone, nie potrafią usiedzieć w miejscu, bywają chaotyczne i to sprawia, że podobają się innym. Jest coś pociągającego w tym całym szaleństwie. Może to niesamowita wprost niezależność i potrzeba autonomii? Te cechy mogą oznaczać kogoś bardzo interesującego, mającego wiele do zaoferowania, kogoś, przy kim nie można się nudzić.

Bliźnięta są jak powiew świeżego powietrza. W łóżku bardzo intensywne - jak zresztą we wszystkim, co robią. Nie ma dla nich półśrodków. Sexy!

Najseksowniejszy znak zodiaku - BYK

Nad Bykami pieczę pełni Wenus - planeta miłości, namiętności, relacji. Nic więc dziwnego, że za jej sprawą Byki emanują naturalnym seksapilem. Nie muszą robić wiele, nie potrzebują też skupiać na sobie uwagi wszystkich, wystarczy, że są. To niezwykle atrakcyjne.

Są lojalne i dość zgodne, do tego namiętne i ciepłe. To zestaw cech superseksownego partnera.

