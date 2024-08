Te znaki zodiaku muszą uważać w sierpniu. Sprawy się komplikują

Baran

Ostatnie tygodnie były dla Barana wyjątkowo pracowite, ale ten odważny i przedsiębiorczy znak zodiaku nie zamierza się zatrzymać i wciąż wykorzystuje wszystkie nadarzające się okazje. Można powiedzieć, że Baran jest teraz wszędzie w tym samym czasie i choć nie jest w stanie się rozdwoić, to wiele osób ma wrażenie, że jednak udało mu się dokonać tego cudu.

Baran rozpoczął wiele projektów naraz, ale udaje mu się je z sukcesem realizować, a szczęście i powodzenie napędzają go do jeszcze cięższej pracy. Niestety, okres między 6 a 29 sierpnia będzie dla niego wyjątkowo trudny. Retrogradacja Merkurego, która skutecznie zakłóca komunikację, może sprowadzić na ten znak zodiaku spore kłopoty. Ludzie, z którymi pracuje i którzy go otaczają, mogą mieć nieszczere intencje i chcieć wykorzystać lub oszukać Barana, który uśpiony powodzeniem może stracić czujność. Baran musi więc uważać na obietnice, które składają mu inni ludzie, analizować każdą propozycję i dokładnie czytać umowy, a szczególnie to, co dodano gdzieś na dole drobnym drukiem.

Bliźnięta

Bliźnięta to pełen energii i witalności znak zodiaku, który kocha wyzwania, przygody i korzysta z każdej nadarzającej się okazji. Bliźnięta lubią być w centrum wydarzeń, mają ogromną potrzebę uznania, bardzo łakną komplementów i docenienia. Bliźnięta wierzą w siebie i w swoje możliwości, więc szybko podejmują decyzje, które niestety czasem okazują się zbyt pochopne.

Retrogradacja Merkurego, która rozpocznie się 6 sierpnia i potrwa prawie do końca miesiąca skłoni Bliźnięta do lekceważącego podejścia do wielu spraw, które może ściągnąć na nie kłopoty. Bliźnięta muszą nauczyć się pokory i podejmowania mądrzejszych, dobrze przemyślanych decyzji. Spontaniczność ma swój urok, ale na co dzień warto mocniej stąpać po ziemi.

Wszystko o znakach zodiaku 123RF/PICSEL

Koziorożec

Koziorożec to ostrożny, analityczny i pracowity znak zodiaku, który, jeśli tylko chce, może osiągnąć dosłownie każdy założony cel. Koziorożec odrzuca wszystko, co mogłoby stać mu na drodze do sukcesu, a w ostatnich miesiącach mocno otwiera się na nowe perspektywy i możliwości.

Niestety, otoczenie Koziorożca może widzieć wiele spraw w zupełnie innym świetle. Ambicja i chęć zdobywania coraz to nowszych szczytów może męczyć współpracowników tego znaku zodiaku, a ci odważniejsi będą nawet głośno krytykować działania Koziorożca.

Jeśli Koziorożec chce być wysłuchany, musi porzucić pragmatyzm i odwołać się do marzeń i pragnień innych ludzi. Tylko tak może pociągnąć ich za sobą.

