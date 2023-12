Spis treści: 01 Anioł Haniel. Grudzień jest pod jego opieką

02 Haniel czyni cuda? Komu może pomóc w grudniu?

Anioł Haniel. Grudzień jest pod jego opieką

Ostatni miesiąc roku, miesiąc zakończeń i podsumowań, czas Bożego Narodzenia. Grudzień to naprawdę wyjątkowy czas w ciągu roku, zwłaszcza dla osób wierzących.

Jednak zanim usiądziemy do wigilijnego stołu i spędzimy czas z rodziną, czeka nas nie lada wyzwanie. Często okres przedświąteczny bywa trudny, chaotyczny, napięty i stresujący.

Wtedy z pomocą powinien przyjść według angelologii archanioł patronujący temu miesiącowi - Archanioł Haniel, zwany także Hanealem. W judaizmie uznany jest za jednego z najważniejszych archaniołów, a jego imię oznacza "Radość Pana", "Chwała Pana" lub "Łaska Pana".

Reklama

Nic więc dziwnego, że pod jego opieką znajduje się właśnie grudzień. Dodatkowo uznany jest za anioła miłości, piękna, chwały, cudów i kreatywności.

Z nim u boku wierni mogą celebrować czas przed Bożym Narodzeniem, a następnie cieszyć się świętowaniem.

Żaden inny anioł nie wpłynie tak kojąco na nerwy jak właśnie Haniel, dlatego to wierni do niego powinni się zwracać, gdy dopadnie ich przedświąteczny chaos związany z przygotowaniami.

Sprawdź także: Te znaki zodiaku mogą spodziewać się anielskiej pomocy w grudniu. Odkryj swój horoskop

Haniel czyni cuda? Komu może pomóc w grudniu?

Haniel oczywiście pod swoją opieką ma osoby urodzone w grudniu. Jednak nie tylko oni mogą liczyć na wyjątkowe względy tego archanioła. Moc Haniela także ucieszy opiekunów i miłośników zwierząt.

Ci, którzy wierzą w jego moc, są przekonani, że to właśnie on pomaga znaleźć bezdomnym zwierzętom wyczekany dom, a właściciele zwierząt mogą go także prosić w modlitwie o zdrowie dla swoich psów, czy kotów.

Zdjęcie Niektóre znaki zodiaku będą czuć w grudniu anielskie działanie / 123RF/PICSEL

Jest także orędownikiem miłości, więc to do niego możemy zwrócić się z prośbą o znalezienie prawdziwej miłości w naszym życiu. Aby prosić Haniela o wsparcie należy jednak spełnić jeden warunek - nasze intencje muszą być czyste, a serce przepełnione... miłością oraz radością.

Przepowiednia na grudzień 2023 r. Wróżka Mariwa zobaczyła to wyraźnie