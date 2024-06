Mężczyzna o imieniu Adrian najczęściej ma własne zdanie na każdy temat i niełatwo przekonać go do jego zmiany. Nie lubi się podporządkowywać, wyznacza sobie długofalowe cele i realizuje je. Bywa niecierpliwy, dąży do sukcesów i liczy przy tym na pochwały od otoczenia. Nie szuka autorytetów, a najbardziej ceni sobie własne zdanie.