Spis treści: 01 Adam - oddany partner

02 Jan - wrażliwy i delikatny

03 Łukasz - wierny mąż

Imię Adam ma swoje źródło w kilku językach: hebrajskim (ludzie), adhamah (ziemia) czy arabskim adama (łączyć się). Najczęściej przyjęte jest jednak znaczenie biblijne: Adam, czyli pierwszy człowiek stworzony przez Boga.

Uczucia Osoby o tych imionach tworzą najsilniejsze związki. Jesteś w tej grupie Adam to mąż idealny - jest wyjątkowo czuły, oddany partnerce, uczuciowy, ale również zaradny i pracowity. Nie jest może najlepszy w uwodzeniu, ale zyskuje przy bliższym poznaniu, bo gdy naprawdę pokocha, to całym sercem. Adam jest bardzo wierny, nie w głowie mu zdrady i skoki w bok - to tradycjonalista, który ceni sobie stabilizację i ciepło domowego ogniska.

Adam jest również bardzo opiekuńczy w stosunku do swojej żony i dzieci, choć bywa też stanowczy, lubi porządek i ład. Łatwo jednak go udobruchać, bo jest łasy na komplementy i pochlebstwa - sprytna żona będzie umiała to dobrze wykorzystać!

Imię Jan pochodzi z języka hebrajskiego, od słów Jehu (Jahwe) i channah (łaska). Oznacza więc mężczyznę cieszącego się boską łaską.

Życie i styl Staropolskie imię biło przed laty rekordy popularności. W tym roku nadano je dwóm noworodkom Jan wysoko ceni sobie życie rodzinne i uwielbia dbać o ciepło domowego ogniska. To wrażliwy i dość delikatny mężczyzna, który miewa jednak problemy z okazywaniem uczuć i ciężko go uwieść. Wybranka, której uda się w końcu skraść jego serce, to prawdziwa szczęściara - Jan jest wierny i w pełni oddany swej wybrance. Lubi inteligentne, wartościowe kobiety i gdy już taką pozna, zrobi wszystko, by zatrzymać ją na zawsze.

Jan przejawia spory szacunek do tradycji i kultury i, choć bywa konserwatystą, to jest dobrym partnerem, który odpowiedzialnie podchodzi do swoich obowiązków w związku. Kobieta, którą pokocha Jan będzie czuć się przy nim pewnie i bezpiecznie.

Łukasz to imię pochodzenia grecko – łacińskiego, pochodzi od słowa Lucanus, czyli pochodzący z Lukanii w południowej Italii.

Zdjęcie Łukasz zawsze dotrzymuje raz danego słowa / 123RF/PICSEL

Łukasz to wyjątkowo rodzinny mężczyzna - nie boi się małżeństwa i bardzo lubi dzieci. Ponieważ jest wyjątkowo pracowity i zaradny, to jego partnerka może być pewna, że sam zbuduje dom, posadzi drzewo i zadba o najbliższych.

Łukasz jest zmysłowym i atrakcyjnym mężczyzną, więc nie narzeka na brak zainteresowania kobiet. Jest jednak także odpowiedzialny, lojalny i wierny, więc, choć czasem toczy bój pomiędzy pożądaniem a obowiązkiem wobec partnerki, to ta może być pewna, że nigdy jej nie zdradzi. Łukasz zawsze dotrzymuje raz danego słowa i można na nim polegać.

