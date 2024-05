Pomyślisz dziś o tym, by udać się do kogoś z wizytą. Niech to będzie ktoś, kogo już dawno nie widziałeś. Wcześniej tylko się zaanonsuj, by osoba ta miała czas na przygotowanie się. Zrobisz dziś wszystko, by po prostu nie siedzieć w domu i będzie to bardzo dobre. Wyjście do ludzi poprawi ci humor i nastroi cię pozytywnie do życia.