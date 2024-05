Nowa Zelandia znalazła się na szczycie zestawienia platformy podróżniczej Rough Guides, a o jej pozycji zdecydowały głosy użytkowników. Niesamowita sceneria, różnorodność krajobrazów - z jednej strony fiordy, a z drugiej lasy tropikalne; przestrzeń dla ekscytujących pieszych wycieczek i gościnność mieszkańców - to tylko niektóre z wielu jej walorów wymienione przez respondentów.

Zapierające dech w piersiach krajobrazy - góry, plaże, lasy, lodowce i fiordy. To wszystko mieści w sobie Nowa Zelandia, których dla wielu jest tożsama ze Śródziemiem z "Władcy Pierścieni". Zresztą to właśnie w Nowej Zelandii, w mieście Matamata, kręcono sceny z Shire do dwóch trylogii filmowych opartych na prozie J.R.R. Tolkiena: "Władcy Pierścieni" i "Hobbita".