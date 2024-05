Zdecydowanie większym ryzykiem, jest spożywanie produktów, do których cukier jest dodawany na etapie ich produkcji i może się on również skrywać pod nazwami przeróżnych tzw. słodzików.

Cukier dodawany jest do artykułów spożywczych, które nawet nie są słodkie. Dzieje się tak w przypadku m.in. wędlin, chleba oraz gotowych sosów, a występowanie cukru w produktach kwaśnych, słonych i ostrych ma na celu m.in. poprawę i zbilansowanie ich ogólnego smaku, by jak najlepiej dopasować go do preferencji konsumenta.