Spis treści: 01 Twarz cukrowa

02 Twarz alkoholowa

03 Twarz glutenowa

04 Twarz nabiałowa

05 Twarz anemiczna

Twarz cukrowa

Porady Popularne produkty, które przyspieszają starzenie. Lepiej wyklucz z diety

Wzmocni serce, wygładzi zmarszczki. Oto idealne śniadanie dla dojrzałych kobiet

Kup w sklepie za pięć złotych. Wypełni zmarszczki i odmłodzi skórę

Jak pozbyć się oponki na dole brzucha? Przepis na magiczny napój Cukier, czyli sacharoza, występująca w postaci białych lub bezbarwnych kryształków, pozyskiwana jest najczęściej z buraków cukrowych oraz cukrowej trzciny, choć występuje też w innych warzywach i owocach. Ten najgroźniejszy przyswajamy jednak wraz ze spożyciem produktów mocno przetworzonych takich jak m.in. słodycze, ciasta, sosy, dosładzane wyroby mleczne czy słodkie napoje. Mają one destrukcyjny wpływ nie tylko na nasze zdrowie i dobre samopoczucie, ale także wygląd. Według specjalistów, osoby spożywające zbyt wiele cukru cierpią na takie dolegliwości skórne jak:

zmarszczki, głównie na czole

cienka i szara skóra twarzy

zwiotczała skóra pod oczami

bolesne wypryski, w większości zaczerwienione.

Mocno przetworzone produkty, o dużej zawartości cukru prostego są zazwyczaj ubogie w cenne witaminy i składniki mineralne, brakuje w nich także wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Już kilka tygodni takiej ubogiej diety może się negatywnie odbić na kondycji i wyglądzie skóry. Aby przerwać ten destrukcyjny proces, należy ograniczyć spożycie cukru i wprowadzić do diety świeże warzywa i owoce.

Twarz alkoholowa

Alkohol to według specjalistów jeden z największych wrogów pięknej cery. Mocno odwadnia on bowiem organizm, czego następstwem jest zatrzymanie wody, opuchlizna i mało estetyczne zaczerwienienia. Inne objawy "twarzy alkoholowej" to m.in.:

Reklama

opadające powieki

mocno powiększone pory

zmarszczki i zaczerwienienia na policzkach

czerwony nos

głębokie fałdy nosowo-wargowe.

Osoby sięgające często po alkohol mogą zauważyć także, że ich skóra stała się nagle sucha i zmęczona, straciła jędrność i młody, zdrowy wygląd. Jak poradzić sobie z tym problemem? Odstawić alkohol i mocno nawodnić organizm, stawiając głównie na wodę, wyciskane soki warzywno-owocowe oraz zdrowe, zielone koktajle. Efekty zobaczymy już po kilku dniach!

Zdjęcie Delikatna skóra wokół oczy często w pierwszej kolejności może zdradzać problemy ze zdrowiem / 123RF/PICSEL

Twarz glutenowa

Gluten nie ma ostatnio najlepszej sławy, a dieta bezglutenowa cieszy się w ostatnich latach rosnącą popularnością. Co ciekawe, sięgają po nią już nie tylko osoby ze zdiagnozowaną celiakią, ale także te całkowicie zdrowe, które chcą poprawić pracę swoich jelit, schudnąć i oczyścić organizm.

Lekarze i dietetycy wciąż spierają się czy osoby w pełni zdrowe powinny na własną rękę rezygnować całkowicie z glutenu. Pewne jest jednak, że sporej części osób gluten po prostu nie służy, czego dowodem jest tzw. "twarz glutenowa", charakteryzująca się:

mocnymi zaczerwieniami

wypryskami na twarzy

ciemnymi plamami pigmentowymi

opuchlizną policzków.

Nietolerancja glutenu objawia się natomiast opryszczkowym zapaleniem skóry, tzw. chorobą Duhringa, która ujawnia się najczęściej pomiędzy 14 a 40 rokiem życia. Jej objawami są pęcherzyki i rumień oraz grudki, często bardzo swędzące.

Osoby, u których stwierdzono nietolerancję na gluten, powinny już do końca życia stosować dietę bezglutenową. W przypadku osób zdrowych, które zauważyły jednak u siebie "twarz bezglutenową" wystarczy ograniczenie spożycia produktów bogatych w to białko.

Twarz nabiałowa

Nabiał sam w sobie nie jest szkodliwy, ale jak przekonują dietetycy, kluczem jest umiar i dieta bazująca głównie na produktach mlecznych może skutkować estetycznym problemem, nazywanym "twarzą nabiałową", którą charakteryzują:

opuchnięte powieki

mocno podkrążone oczy

małe guzki w okolicach brody

worki pod oczami.

Zbyt duża ilość białka wpływać może negatywnie nie tylko na metabolizm i narządy wewnętrzne, ale także na kondycję, a finalnie wygląd skóry. Na nabiał powinny więc uważać nie tylko osoby ze zdiagnozowaną nietolerancją, ale również zdrowe, u których nadmiar produktów mlecznych może szybko odbić się na skórze.

Zdjęcie Bolesne wypryski i trądzik mogą być związane z nadmiarem cukru w diecie / 123RF/PICSEL

Twarz anemiczna

Lekarze i dietetycy przypominają, że co najmniej raz w roku powinniśmy zafundować sobie gruntowny przegląd organizmu, z rozszerzoną morfologią i badaniem poziomu konkretnych witamin i minerałów na czele. Jeden z najczęstszych niedoborów - niedobór żelaza jest bowiem bardzo groźny i finalnie może doprowadzić do rozwoju anemii, z którą walczy się długo i ciężko i która odbija się również na naszej twarzy. "Twarzy anemicznej" sprzyja uboga dieta, bogata w mocno przetworzoną żywność, w której brakuje witamin i składników mineralnych ze wspomnianym żelazem na czele. Taka twarz jest:

ziemista i zmęczona

blada

pozbawiona blasku.

Osoby podejrzewające u siebie niedobór żelaza powinny jak najszybciej zbadać jego poziom we krwi i rozpocząć suplementację. Kluczowa jest także dieta, która powinna być bogata w zielone liście i warzywa, płatki owsiane oraz dobrej jakości mięso.

Jednym z największych sprzymierzeńców w walce o zdrową, młodą cerę jest witamina C, która bierze udział w spowalnianiu procesów starzenia się skóry, wspomaga syntezę kolagenu, przyspiesza gojenie się ran i wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych. Znajdziemy ją np. w cytrusach, owocach jagodowych, pietruszce czy papryce. Dieta każdej kobiety powinna być także bogata w witaminę E, która działa przeciwstarzeniowo i spowalnia proces powstawania zmarszczek.

W naszej diecie codziennie powinny znaleźć się także niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe, które regenerują komórki, odbudowują płaszcz lipidowy naskórka oraz normalizują jego fizjologiczne właściwości ochronne. Dobrym źródłem NNKW są oleje roślinne, tłuste ryby, nasiona lnu oraz orzechy włoskie.

Zobacz również:Jak rozpoznać nietolerancję glutenu? Objawy i diagnostyka