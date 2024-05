Czujesz, że czas ruszać w drogę? Na swojej liście marzeń masz zachód słońca w Kenii, karaoke w Tokio, salsę na Kubie, spacer z alpakami w Peru i plażowanie na Malediwach? Chcesz przekonać się, czy Taj Mahal, Machu Picchu, Chiński Mur, Statua Wolności i Petra, na żywo wyglądają tak samo spektakularnie jak na pocztówkach? Masz piękne plany, ale... nie wiesz, jak zabrać się za ich realizację? Spokojnie, w "Podróżach na własną rękę" autorka - Agata Zaremba i zaproszeni przez nią eksperci podpowiadają, jak samodzielnie, bezpiecznie i niskobudżetowo zorganizować wycieczkę do najbardziej odległych zakątków świata (oraz do tych całkiem bliskich, bo przecież w Europie też jest tyle do odkrycia). Doradzają jak kupić tanie bilety, zarezerwować bezpieczny nocleg, korzystać z komunikacji publicznej i odczytać kulturowe kody. Tobie pozostaje tylko... cieszyć się podróżą.

Gdzie tanio polecieć na wakacje w 2024 roku? W czerwcu loty nawet za 130 zł w dwie strony!

Wakacyjne wyjazdy mogą być bardzo kosztowne, jednak jeśli sprytnie je zaplanujemy, na letnim urlopie możemy dużo zaoszczędzić. Oto ceny najkorzystniejszych połączeń lotniczych oraz noclegów na nadchodzące miesiące. Dotyczą one lotów tam i z powrotem dla jednej osoby, a także wynajęcia pokoju lub apartamentu dla dwóch osób na jedną noc.

Jednym z najchętniej odwiedzanych kierunków turystycznych przez Polaków są czarujące Włochy, które przyciągają doskonałą kuchnią, pięknymi plażami i wyjątkową atmosferą. Jeśli jeszcze nie zaplanowaliśmy wakacji w tym kraju, nic straconego! Wciąż dostępne są liczne tanie połączenia lotnicze między Polską a słoneczną Italią.

Najtańsze loty znajdziemy na czerwiec i to właśnie ten miesiąc jest najlepszym momentem na podróż. Wówczas do Mediolanu, Triestu, Perugii, czy też Wenecji dolecimy za 130-140 złotych. Z kolei na południe Włoch, czyli do uwielbianego przez Polaków Bari polecimy za około 200 zł z Krakowa.

W lipcu ceny połączeń lotniczych wzrastają nawet o 100 złotych. W tym miesiącu jedne z tańszych połączeń znajdziemy na trasach Katowice - Wenecja Treviso lub też Wrocław - Wenecja Treviso. To świetna opcja zarówno dla tych, którzy chcą nieco pozwiedzać, jak i wypocząć nad wodą, ale również dla osób, które chcą aktywnie spędzić czas na łonie natury. Na zwiedzenie samej Wenecji wystarczą nam 2-3 dni, a następnie warto wybrać się nad jezioro Garda (1,5 h drogi), lub też pojechać do Południowego Tyrolu (2,5 h), by zobaczyć malownicze Dolomity. Z Wenecji w miejsca te dojedziemy zarówno publicznym transportem (autobusami i pociągami), jak i samochodem, który możemy wypożyczyć po przylocie na lotnisku.

W sierpniu za nieco ponad 200 złotych dolecimy też z Krakowa czy Warszawy do Bergamo, koło Mediolanu. Tam również możemy wypożyczyć samochód lub skorzystać z transportu publicznego, by wybrać się nad Gardę lub malownicze jezioro Como. Niestety noclegi w rejonie Gardy, Como oraz w Południowym Tyrolu są dość kosztowne. Nad Gardą zapłacimy 190 zł za samo miejsce pod namiot! Najtańsze prywatne pokoje lub małe apartamenty wynajmiemy za 270 zł, jednak jest pewien haczyk — takie miejsca mają często bardzo słabe oceny sięgające około 4/10 gwiazdek. Zatem za pokój z dobrą oceną zapłacimy co najmniej 330 zł. Taniej będzie w okolicach większych miast np. Mediolanu czy też Wenecji. Tam znajdziemy noclegi już od 210 zł.

W sierpniu w cenie od 160 do 250 złotych dolecimy też do Wenecji, Turynu, Forli (stamtąd możemy udać się do słonecznego Rimini), czy też Bolonii. Warto jednak wiedzieć, że miesiące letnie mogą nie być najlepszym pomysłem na zwiedzanie włoskich miast. W miejscach takich jak Bolonia panuje upał nie do zniesienia, a lokalni mieszkańcy często wyjeżdżają na południe do Apulii, Kalabrii czy też na Sycylię (regiony te słyną z pięknego wybrzeża). Również i my powinniśmy rozważyć taką opcję, jednak musimy liczyć się z kosztem biletów lotniczych od 340 do 400 zł. W Apulii za nocleg zapłacimy co najmniej 300 zł za noc, na Sycylii nieco taniej - około 230-250 zł.

Nie bez powodu latem Włosi z całego kraju zjeżdżają się do malowniczej Apulii. Oprócz wspaniałych plaż doświadczymy tam wyjątkowego południowego klimatu oraz skosztujemy doskonałej kuchni regionalnej 123RF/PICSEL

Ulubiony wakacyjny kierunek Polaków zachęca cenami lotów. Jedno nadmorskie miasto jest wyraźnie tańsze od pozostałych

Niekwestionowanym faworytem wśród polskich turystów wciąż pozostaje Chorwacja. Mimo że wielu naszych rodaków najchętniej wybiera się tam samochodem, warto zerknąć na ceny biletów lotniczych, które na ten moment są bardzo atrakcyjne. W czerwcu możemy w bardzo niskiej cenie polecieć do Chorwacji na trasach:

Poznań - Pula 138 zł,

Wrocław - Zadar 158 zł,

Poznań - Dubrownik 183 zł.

Pamiętajmy, że w lipcu i sierpniu, czyli w sezonie wysokim za takie bilety zapłacimy o 60-100 zł więcej.

Zarówno Pula położona na półwyspie Istria, jak i Zadar i Dubrownik leżące w Dalmacji to idealne miejsca na wakacje nad wodą. Miasta położone są na wybrzeżu, każde z nich słynie z malowniczych widoków, a także wyjątkowej architektury.

Jeśli chodzi o noclegi, to najtańsze opcje znajdziemy w Puli - tam za jedną noc dla dwóch osób zapłacimy co najmniej 236 zł. Z kolei noc w hotelu w centrum miasta to wydatek rzędu 500 zł. W Zadarze i Dubrowniku 2-osobowy pokój będzie nas kosztować minimalnie 285 zł, natomiast za hotel zapłacimy 620 zł za noc.

Pula to piękne i fascynujące miasto, które przyciąga turystów świetnymi cenami 123RF/PICSEL

Wakacje w Grecji za grosze? To możliwe, jednak z zakupem biletów warto się pośpieszyć

Innym atrakcyjnym kierunkiem wakacyjnym jest Grecja. Mimo że bilety lotnicze są nieco droższe niż w przypadku poprzednich propozycji, w Grecji znajdziemy już nieco tańsze noclegi.

Latem do Grecji polecimy tanio na trasach:

czerwiec: Poznań - Saloniki 180 zł, Poznań - Korfu - 266 zł, Kraków - Korfu 300 zł,

lipiec: Gdańsk - Santoryn 374 zł, Kraków - Saloniki 385 zł,

sierpień: Kraków - Saloniki 360 zł, Katowice - Ateny 368 zł.

Ceny noclegów w Grecji zależą oczywiście od miejsca pobytu. Tańsze oferty znajdziemy w Atenach - tam za budżetowy pokój zapłacimy jedyne 100 zł, a w cenie 200 zł znajdziemy już wygodne pokoje w centrum miasta. Z kolei w mieście Saloniki znajdziemy oferty już od 160 zł. Drożej będzie na Korfu - za 100 zł dostaniemy co najwyżej miejsce na polu namiotowym, a najtańszy pokój to koszt około 200 zł.

Letni city break w Europie. Gdzie tanio polecieć latem na zwiedzanie miast?

Jeśli jednak wakacje mamy już zaplanowane, jednak wciąż chcemy wykorzystać lato w stu procentach, możemy skusić się na kilkudniowy city break w Europie. Obecnie bilety w niskich cenach dostaniemy na czerwiec, jednak z ich zakupem warto się pośpieszyć.

Oto najlepsze propozycje na czerwcowy city break:

Szwecja: Gdańsk - Malmo 88 zł, Gdańsk - Sztokholm 110, Wrocław - Sztokholm 127,

Norwegia: Gdańsk - Oslo 111 zł, Wrocław - Oslo 118 zł, Warszawa - Oslo 129 zł,

Dania: Gdańsk - Kopenhaga 125 zł, Warszawa - Kopenhaga 127 zł,

Austria: Kraków - Wiedeń 128 zł, Warszawa - Wiedeń 133 zł,

Francja: Poznań - Paryż 128 zł, Warszawa - Paryż 152 zł,

Anglia: Bydgoszcz - Londyn 130 zł, Poznań - Londyn 131 zł.

Litwa: Warszawa - Kowno 130 zł,

Łotwa: Warszawa - Ryga 132 zł, Gdańsk - Ryga 130 zł,

Węgry: Budapeszt - Warszawa 134 zł.

Niestety wiele z tych miejsc, zwłaszcza kraje skandynawskie są dość drogie, dlatego mimo tanich lotów, krótki city break może okazać się nieco kosztowniejszy, niż nam się wydaje. Z tego powodu świetną i niedrogą propozycją na lato może okazać się wizyta w Budapeszcie, Rydze czy też Kownie.

Ryga to piękna lecz niedoceniana przez turystów stolica europejska 123RF/PICSEL

Niedrogie wakacje poza Europą. Ten kierunek jest szczególnie atrakcyjny

Maroko

Jeśli w te wakacje marzymy o odkryciu nowych, fascynujących miejsc bez nadszarpnięcia domowego budżetu, warto rzucić okiem na loty poza Europę. W czerwcu za jedyne 388 zł z Wrocławia polecimy do Agadiru, popularnego wakacyjnego kurortu, który może poszczycić się dobrze rozwiniętą infrastrukturą turystyczną, piaszczystą plażą i ciepłą wodą.

W okolicy Agadiru nie brakuje atrakcji - podczas naszego pobytu możemy wybrać się na jednodniową wycieczkę z przewodnikiem do Marrakeszu, przejechać się Jeepem albo quadem po Saharze lub też pojechać do Paradise Valley (20 km od Agadiru) naturalnej oazy z licznymi basenami. Agadir to także marokańska mekka surferów, dlatego odwiedzając to miasto, warto spróbować tam tego sportu.

Podróż do Agadiru warto zaplanować na czerwiec, ponieważ, w lipcu polecimy tam już za 530 zł, a w sierpniu bilety są jeszcze droższe. Jednakże ogromną zaletą wypoczynku w Agadirze są ceny noclegów. Za 2-osobowy pokój 1,3 km od plaży zapłacimy nawet 73 zł, natomiast za jedyne 116 zł wynajmiemy cały dom wakacyjny na wyłączność z jedną sypialnią. Noc w 3-gwiazdkowym hotelu wyniesie nas od 124 zł (za pokój 2-osobowy).

Arabia Saudyjska

Innym ciekawym kierunkiem turystycznym, który dopiero co zyskuje na popularności, jest Arabia Saudyjska. To fascynujący kraj niedotknięty jeszcze masową turystyką. Jednocześnie jest ona jednym z najbogatszych państw świata, a swoją potęgę zawdzięcza złożom ropy naftowej. To właśnie tam znajdują się Mekka i Medyna. W Arabii Saudyjskiej warto zwiedzić miasta takie jak Rijad i Dżudda, ale tym, co najbardziej przyciąga turystów, jest niesamowity pustynny krajobraz i spektakularne formacje skalne.

Jeszcze w czerwcu do Rijadu, stolicy Arabii Saudyjskiej polecimy za niecałe 950 złotych z przesiadką. W lipcu taka podróż będzie nas kosztować niemal 200 złotych więcej.

Niestety kwestia zakwaterowania nie wygląda tak kolorowo, jak w Maroko. Wiele tańszych hoteli w przedziale cenowym 150-250 zł znajduje się poza miastami. Jeśli zależy nam na wygodzie i zatrzymaniu się w centrum miasta np. w Rijadzie, za wygodny i nowy apartament zapłacimy już niestety około 500 zł. Pamiętajmy jednak, że chcąc zaoszczędzić, możemy zdecydować się na tańsze opcje zakwaterowania.

Arabia Saudyjska budzi coraz większe zainteresowanie wśród turystów, a to z uwagi na niesamowite połączenie starożytnej historii z nowoczesnością 123RF/PICSEL

Agata Zaremba Archiwum autora

O autorce cyklu "Podróże na własną rękę"

Agata Zaremba: Absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa o specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza. W Interii najczęściej zajmuje się tematyką podróżniczą i społeczną. Miłośniczka Włoch i Japonii, amatorka tanich podróży. Odwiedziła ponad 25 krajów w tym Brazylię, Tajlandię, Japonię i Stany Zjednoczone, organizując wszystkie podróże na własną rękę. I to wszystko z małym plecakiem podręcznym!

