Klara to żeńskie imię pochodzenia łacińskiego. Powstało od określenia clarus, co oznacza jasny, sławny.

Klara to kobieta o tajemniczej naturze. Najczęściej jest skryta, trzyma emocje na wodzy i nie pozwala do końca poznać się nawet najbliższym. Mimo wszystko przyciąga do siebie ludzi, którzy cenią ją za ambicję i perfekcjonizm. Klara to numerologiczna siódemka. Wierzy w cuda i nadprzyrodzone siły. To one mają kierować jej życiem. Ma wysoko rozwiniętą intuicję i chętnie podąża za jej głosem.