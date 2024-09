Miała 80 lat i wciąż trenowała. Helena Rakoczy serce oddała gimnastyce

Była jedną z najwybitniejszych polskich sportsmenek, wielokrotną medalistką olimpijską, ulubienicą kibiców. Mierzyła wysoko i do końca walczyła o najwyższe laury, nawet wtedy, gdy jej wiek przypominał o zbliżającej się sportowej emeryturze. Jak nikt inny motywowała do aktywności zabiegane kobiety, seniorów i najmłodszych, w których widziała przyszłość gimnastyki. Trenowała aż do śmierci, wciąż przekonując, że "sport to zdrowie, młodość i radość życia".