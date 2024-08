Faustyna to kobieta, która nie umie usiedzieć w miejscu. Ciągle podejmuje się nowych wyzwań, a każde z nich traktuje wyjątkowo poważnie. Dąży do celu, jest zaradna, energiczna i bardzo pracowita. Wprost wyraża to, co czuje, a jednocześnie jest bardzo wrażliwa i dba o dobro innych. Potrafi słuchać i pomagać we właściwy sposób.