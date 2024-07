Filomena to imię żeńskie pochodzenia greckiego. Powstało z połączenia słów drogi, miły i męstwo, siła.

Filomena to imię bardzo rzadko używane w Polsce. W 2023 roku jedynie sześć dziewczynek zostało tak nazwanych po urodzeniu.

Do kobiety o imieniu Filomena można zwracać się na różne sposoby. Wśród popularnych zdrobnień pojawiają się:

Filomena to kobieta bardzo towarzyska i otwarta na innych. Ceni sobie bliskość ludzi, zarówno w pracy, jak i w swoim domu. Ma silną wolę, dzięki czemu wykazuje się dużą determinacją w dążeniu do celu. Filomena jest pracowita, wrażliwa i empatyczna. Wykazuje się dużą lojalnością w stosunku do ludzi, na których jej zależy. W każdej przeprowadzonej rozmowie stara się dostrzec prawdę u rozmówcy i zrozumieć jego motywacje.