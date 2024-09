Sklepy z odzieżą przez cały rok prześcigają się w proponowaniu coraz to nowych krojów, fasonów, nadruków czy kolorów. Klasyczne stylizacje poprzeplatane są nieco bardziej ekscentrycznymi i odważnymi. Na wieszakach królują przede wszystkim tkaniny wykonane w dużej mierze z plastiku, a odnalezienie wśród nich dobrych jakościowo elementów często graniczy z cudem. Tym bardziej pragniemy odpowiednio zadbać o te części stroju wykonane z naturalnych materiałów, m.in. bawełny, wiskozy czy wełny. Przeszkodą w dążeniu do celu może być nieproszona wizyta moli odzieżowych .

Jak rozpoznać ich obecność? Nadgryzione i podziurawione ubrania wyciągnięte z szafy to niezbity dowód na to, że mamy do czynienia ze szkodnikami. Najczęściej występującym w Polsce jest mól włosienniczek, czyli niewielkich rozmiarów motyl, chętnie niszczący nie tylko elementy garderoby, ale także dywany oraz inne materiałowe elementy. Warto mieć na uwadze, że największe spustoszenie czynią larwy owada, mające postać ok. 10 mm gąsienicy o jasnym kolorze. Żarłoczni goście gustują przede wszystkim w: