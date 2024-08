Irmina to imię żeńskie pochodzenia germańskiego. Powstało od słowa irmen, co oznacza, czczony, szanowany.

Irmina to kobieta energiczna, której wszędzie pełno w towarzystwie. Jest przyjaźnie nastawiona do otoczenia, otwarta i pełna werwy. Niektórzy twierdzą, że trudno za nią nadążyć, a inni zaś z niecierpliwością podchodzą do jej pełnego entuzjazmu zachowania. Irmina w każde zadanie angażuje całą siebie. Mimo niespożytej energii potrafi wytrwale dążyć do obranego celu, ale też słuchać, co inni mają do powiedzenia.