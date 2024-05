Imię Alan jest bardzo popularne w Polsce. W 2019 roku urodziło się ponad 2 tysiące chłopców, którym je nadano. W 2023 roku ich liczba spadła do 869, choć w dalszym ciągu to bardzo duży odsetek na tle innych. Najwięcej Alanów pojawiło się w województwach: mazowieckim (130), małopolskim (88) i wielkopolskim (84).

Alan jest numerologiczną jedynką. Co to oznacza? Jest indywidualistą, zdobywcą, nie waha się sięgać po to, co uważa za swoje. Lubi skupiać uwagę na sobie, co otoczenie często odbiera jako wadę.