Imię o oryginalnym brzmieniu i szlachetnym pochodzeniu – świetnie nadaje się dla dziewczynki

Adelajda to imię pochodzenia starogermańskiego. Powstało z połączenia słów adal — ród i heit — osoba, stan, rodzaj. Imię to może oznaczać kobietę wywodzącą się ze szlachetnego rodu, o silnym usposobieniu. W Polsce to imię po raz pierwszy pojawiło się już w X wieku. Choć przetrwało do dziś, to stało się znacznie mniej popularne.