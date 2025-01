3 znaki zodiaku, które dotrzymują postanowień. Czy jesteś jednym z nich?

Większość z nas postanawia pić więcej wody, regularnie praktykować jogę czy czytać więcej książek - wszystko po to, by poczuć się lepiej i osiągnąć satysfakcję. Inni decydują się porzucić złe nawyki lub zmienić codzienną rutynę. Choć noworoczne postanowienia wzbudzają entuzjazm, z czasem trudno utrzymać motywację. Wiele osób rezygnuje z celów już w połowie stycznia. Jednak niektóre znaki zodiaku mają niezwykłą zdolność do wytrwałego dążenia do swoich założeń przez cały rok.

Osobowość i cechy charakterystyczne dla każdego znaku zodiaku wyjaśniają, dlaczego niektóre z nich są lepiej przystosowane do dotrzymywania postanowień. Niektóre uwielbiają zaczynać wszystko od nowa, a inne mają determinację zapisaną w gwiazdach. Dla tych znaków noworoczne zmiany to nie chwilowy zryw, ale początek procesu, który przynosi coraz więcej motywacji wraz z postępami.

Oto trzy znaki zodiaku, które zawsze świetnie radzą sobie z noworocznymi postanowieniami:

Panna (23 sierpnia - 22 września)

Nie jest zaskoczeniem, że Panna - najbardziej zorganizowany znak zodiaku - podchodzi do noworocznych postanowień z pełnym zaangażowaniem. Ten ziemski znak jest pracowitym perfekcjonistą, co sprawia, że z łatwością realizuje każdy plan, który sobie wyznaczy. Panną rządzi Merkury, planeta komunikacji, informacji i szczegółów, co pozwala jej zamieniać cele w konkretne działania. Zamiast czuć się przytłoczona zmianami, czerpie radość z planowania każdego dnia i skrupulatnego realizowania założeń.

Panny widzą szerszy obraz swoich długoterminowych celów, co sprawia, że rzadko czują znużenie czy frustrację, by się poddać. Podczas gdy inni mogą zrezygnować przy pierwszych trudnościach, Panna konsekwentnie dąży do realizacji planów, a wyniki są dla niej najlepszym motywatorem.

Panny są bardzo zorganizowane, w związku z czym łatwo zamienić im cele w konkretne działanie CanvaPro INTERIA.PL

Skorpion (23 października - 21 listopada)

Skorpiony są stworzone do transformacji. Jako znak rządzony przez Plutona (planetę odrodzenia) oraz Marsa (planetę działania) mają w sobie naturalną zdolność do wytrwałego realizowania postanowień. Ten znak uwielbia wykorzystać początek roku do zrywania ze starymi nawykami i negatywnymi schematami myślenia. Skorpiony są bowiem zawsze gotowe, aby zostawić za sobą dawną wersję siebie.

Ich silna osobowość nie pozwala im się poddać w trudnych chwilach. Niezależnie od tego, czy postanowili wstawać o 5 rano, codziennie spacerować czy czytać jedną książkę tygodniowo, ich planety opiekuńcze oraz intensywna energia znaku wodnego wspierają ich w działaniu. Skorpiony potrafią także docenić małe zmiany, które stopniowo wprowadzają do swojego życia, co dodatkowo motywuje je do dalszego wysiłku.

Koziorożec (22 grudnia - 19 stycznia)

Nowy rok to czas, w którym Koziorożce rozkwitają. Zbieganie się 1 stycznia z ich urodzinami sprawia, że naturalnie reflektują nad swoim życiem, rutyną i celami. Osoby z tym znakiem w horoskopie często tworzą kategorie dla swoich postanowień: zdrowie, kariera, finanse, rozwój osobisty. Niektóre Koziorożce mogą nawet stworzyć arkusz kalkulacyjny, by jeszcze lepiej zaplanować swoje działania.

Jako znak rządzony przez Saturna, planetę odpowiedzialności i długoterminowego planowania, Koziorożce z przyjemnością trwają przy swoich postanowieniach. Podczas gdy inni tracą zapał w połowie stycznia, Koziorożce dopiero się rozpędzają. Do tego czasu ich nowe nawyki stają się integralną częścią codziennego życia. Koziorożce doceniają cierpliwość i stabilność, co pozwala im skutecznie realizować swoje cele w długim okresie.

Koziorożce kochają planować, w związku z czym łatwo im dotrzymać postanowień 123RF/PICSEL

Weronika Błaszczyk: Tak cukier rujnuje zdrowie INTERIA.PL