Astrologia uznawana jest za pseudonaukę. Z roku na roku zdobywa jednak coraz więcej zwolenników. Wierzą oni między innymi w to, że data urodzenia niesie ze sobą wiele cennych informacji. Zgodnie z zasadami astrologii to, pod jakim znakiem zodiaku się urodziliśmy, w dużej mierze decyduje o naszym charakterze, usposobieniu, podejściu do otaczającego nas świata.

Poszczególne znaki zodiaku niosą ze sobą konkretną energię. Niektóre wyróżnia duma i skupione są tylko na sobie. Inne cenią przyjaźnie i chętnie je zawierają. Oto pięć najmilszych znaków zodiaku. Uważa się, że dzięki życzliwości, sympatii i empatii przyciągają do siebie ludzi.

To najmilszy znak zodiaku: WAGA

Wagi obchodzą urodziny od 23 września do 22 października. To zdecydowanie najmilszy znak zodiaku. Wagi stronią od konfliktów i zawsze dążą do pokoju. To sprawia, że często pełnią funkcję mediatorów w czasie sporów i kłótni. Uważnie rozpatrują argumentu obu stron. Wagi wypełnia empatia.

Osoby urodzone pod koniec września i na początku października zgodnie z astrologią zawsze chcą być dobre i zachowywać się sprawiedliwie. Kochają towarzystwo i otaczają się oddanymi przyjaciółmi. Są uśmiechnięte i z optymizmem kroczą przez życie. To sprawia, że przyciągają do siebie napotkanych ludzi. Wagi zawsze zapraszane są na imprezy. Ich obecność sprawia, że parapetówki i spotkania stają się o wiele ciekawsze. Umiejętnie prowadzą dyskusje - to osoby, które zasady erudycji opanowały do perfekcji. Są niezwykle taktowne.

Za co jeszcze bliscy cenią osoby urodzone pod znakiem Wagi? To osoby oddane i niezwykle wierne. Za przyjaciółmi mogłyby skoczyć z ogień. Wag po prostu nie da się nie lubić!

Zdjęcie Waga to zdecydowanie najmilszy znak zodiaku / 123RF/PICSEL

Chodzący spokój i uprzejmość: BYK

Byki obchodzą urodziny między 20 kwietnia a 20 maja. Osoby urodzone pod tym znakiem są wyjątkowo miłe, spokojne i bardzo kulturalne. Podczas pierwszego spotkania bywają nieśmiałe i skryte, jednak gdy już lepiej odnajdą się w towarzystwie, pokazują, jak wiele mają do zaoferowania rozmówcom.

Astrologia Te cztery znaki zodiaku to szczęściarze! W 2023 roku nie będą martwić się o pieniądze Byki cechuje bardzo przyjazne usposobienie. Osoby spod tego znaku to doskonali, wierni i empatyczni przyjaciele. Są solidni i rzadko zmieniają zdanie. Wytrwale dążą do równowagi emocjonalnej, a swoim spokojem zarażają otoczenie. Byki sprawiają, że każde zadanie wydaje się proste i nieskomplikowane. To mistrzowie w rozwiązywaniu problemów. Zawsze służą dobrą radą i chętnie pomagają.

Osoby urodzone pod znakiem Byka są wrażliwe i tolerancyjne. To jeden z najbardziej lubianych znaków zodiaku.

Radosny i przyjacielski: WODNIK

Wodniki obchodzą urodziny od 21 stycznia do 18 lutego. To osoby wyjątkowo kreatywne i nieco szalone. Wodniki kochają być w centrum uwagi, śmiać się, opowiadać żarty i dzielić się z rozmówcami najróżniejszymi anegdotami. Niezwykła, bardzo pozytywna energia, która odznacza osoby urodzone pod tym znakiem sprawia, że zawsze są mile widziane w towarzystwie.

Wodniki są też bardzo otwarte na świat i wszelkie nowości. Właściwie nie mają uprzedzeń. Lubią eksperymentować, kosztować, poznawać - czerpią z życia całym garściami. Nie oceniają, przyjmują rzeczywistość taką, jaka jest. To bardzo miły i pokojowo nastawiony znak zodiaku.

Osoby urodzone pomiędzy 21 stycznia a 18 lutego szybko zjednują sobie towarzystwo. Wodniki są ciekawe osób, które spotykają na swojej drodze. Zazwyczaj podczas rozmowy zadają masę szczegółowych pytań, ale potrafią także słuchać i wyciągać wnioski. To sprawia, że rozmówcy czują się docenieni i zauważeni.

Zdjęcie Wodniki są ciekawe osób, które spotykają na swojej drodze / 123RF/PICSEL

Zawsze podadzą pomocną dłoń: RYBY

Ryby obchodzą urodziny między 19 lutego a 20 marca. To znak zodiaku, który ponad wszystko ceni życzliwość. Te osoby cechuje niezwykle sile poczucie misji. Gdy robią coś serdecznego dla innych, rozkwitają i czują się doskonale. Nic dziwnego, że Ryby uważa się na jeden z najmilszych znaków zodiaku.

Osoby urodzone pod znakiem Ryb szczęśliwe są wtedy, gdy ludzie w ich otoczeniu radują się i promienieją. Są bezinteresowne, zawsze podają pomocną dłoń, gdy widzą, że ktoś jest w potrzebie. Ich łagodne nastawienie sprawia, że często stają się powiernikami. Ludzie chętnie przychodzą do nich, szukając wsparcia. W takich sytuacjach Ryby są empatyczne, słuchają uważanie i starają się podbudować swoich rozmówców.

Ryby uchodzą za jedne z najmilszych znaków zodiaku także dlatego, że to osoby, które nie znoszą konfliktów i konfrontacji. Właściwie zawsze są nastawione pokojowo do świata i ludzi wokół. Kłótnie uznają za zbędny i utrudniający życie element.

