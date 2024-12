Baran, Strzelec i Ryby mogą szykować się na magię świąt. To wybrańcy Losu

Te znaki zodiaku czerpią najwięcej korzyści z układów planetarnych w grudniu 2024 roku, co czyni ten czas wyjątkowo pomyślnym dla ich relacji i wewnętrznej równowagi.

Te znaki zodiaku to mistrzowie świątecznych spotkań

Choć Barany, Strzelce i Ryby wylosowały szczęście na kosmicznej loterii szczęścia, to jeszcze trzy inne znaki, skorzystają na klimacie świąt. Wszystko z powodu ich usposobienia.

Pierwsze z nich to Byki. Byk, znak ziemski rządzony przez Wenus, tradycyjnie kojarzy się z jedzeniem, doświadczeniami kulinarnymi, rolnictwem i wygodami będzie wprost pragnął zorganizować kolację z wystawnymi daniami głównymi z magiczną atmosferą świąt.

Aby naprawdę wczuć się w swoją energię Byka, upewnij się, że udekorujesz dom, aby uczynić otoczenie tak przytulnym, jak to możliwe, i pozwól wszystkim zostać tak długo, jak chcą. Będziesz naprawdę w swoim żywiole.

W swoim świątecznym żywiole będą także Bliźnięta. Ten znak powietrzny jest rządzony przez Merkurego , planetę komunikacji, więc mają nieskończoną ilość tematów do rozmowy, które narastały przez cały rok. Nie mogą się doczekać, aby opowiedzieć wszystkim, co robili i co mają nadzieję zrobić w nowym roku, i często można ich znaleźć w centrum kręgu, rozśmieszając wszystkich. Bliźnięta mogą również pojawić się na przyjęciu świątecznym u znajomych w poszukiwaniu przyjaźni lub miłości!