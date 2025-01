Nazywana żywą wodą, woda kokosowa to zupełnie co innego niż znane powszechnie mleczko kokosowe, wytwarzane z miąższu kokosa. Woda kokosowa natomiast to nieco mętny, rzadki płyn znajdujący się we wnętrzu orzecha. Orzeźwiający, lekko słodki napój można pić bezpośrednio z kokosa, zupełnie tak jak możemy zaobserwować na filmach, gdy aktorzy raczą się pysznym napojem pitym przez słomkę ze ściętego u góry młodego orzecha. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale żywa woda pełna jest dobroczynnych witamin i składników mineralnych, które nie tylko pysznie smakują w upalne dni, ale także wspomagają nasz organizm na wielu płaszczyznach.